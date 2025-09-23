Các địa phương đảm bảo an toàn đê điều trước cơn bão số 9

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với bão số 9 và mưa lũ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê đồng thời kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị và chủ động ứng phó với các sự cố, tình huống có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Các địa phương kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn, trong đó đặc biệt lưu ý các tuyến đê/đoạn đê xung yếu trực diện biển.

Các tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đê biển, đê sông, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu./.