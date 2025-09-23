Bão số 9 giật trên cấp 17, tâm bão là khu vực Quảng Ninh-Hưng Yên

Dự báo, khoảng trưa đến chiều ngày 25/9, vùng tâm bão số 9 sẽ đi vào đất liền nước ta; khu vực từ Quảng Ninh-Hưng Yên là vùng khả năng cao vùng tâm bão sẽ đổ bộ.

Cập nhật của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ ngày 23/9, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động dữ dội./.