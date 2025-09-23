Bão số 9 giật trên cấp 17, tâm bão là khu vực Quảng Ninh-Hưng Yên

Cập nhật của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ ngày 23/9, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17.
Dự báo, khoảng trưa đến chiều ngày 25/9, vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền nước ta; khu vực từ Quảng Ninh-Hưng Yên là vùng khả năng cao vùng tâm bão sẽ đổ bộ.
Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động dữ dội./.