Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh cần sẵn sàng ứng phó bão số 9 và mưa lũ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Văn bản số 7011/BNNMT-ĐĐ gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh), đề nghị chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó với bão số 9 và mưa lũ.

Theo văn bản, tối qua (22/9), siêu bão Rasaga đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025. Đây là cơn bão rất mạnh, cường độ cực đại đạt cấp 17, giật trên cấp 17, di chuyển khoảng 20km/h theo hướng Tây Tây Bắc.

Dự báo do tác động của bão, từ gần sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió cấp 9-10, giật cấp 12, kèm theo nước dâng, sóng lớn gây nguy cơ sạt lở các tuyến đê, kè biển. Cùng với đó, từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, có khả năng xuất hiện lũ trên một số tuyến sông, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với bão số 9 và mưa lũ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trên, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.

Cùng với đó, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, cũng như các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.

Trong đó, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh cần đặc biệt lưu ý tới các tuyến đê, đoạn đê xung yếu trực diện biển. Đơn cử như đoạn K10-K15 đê biển Hà Nam, tỉnh Quảng Ninh; đê, kè Nam Hải thuộc tuyến đê biển II, thành phố Hải Phòng; đê, kè Đông Minh thuộc tuyến biển 6, tỉnh Hưng Yên; đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, đê biển Bình Minh III, IV, tỉnh Ninh Bình; đê kè biển Quảng Nham, Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa; đê biển Diễn Thành, Quỳnh Thọ, Long - Thuận, tỉnh Nghệ An; đê biển Hội Thống, đê, kè Cẩm Nhượng, tỉnh Hà Tĩnh…

Các địa phương liên quan cũng cần tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đê biển, đê sông, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 6/1/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Trên tinh thần đó, các tỉnh, thành phố sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê; kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị và chủ động ứng phó với các sự cố, tình huống có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ,” đảm bảo an toàn cho các tuyến đê; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, tình hình hệ thống đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố (nếu xảy ra) về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo./.

