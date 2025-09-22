Siêu bão Ragasa sẽ đổ vào Biển Đông sau 22 giờ tối nay: Cấp bách ứng phó

Phó Giáo sư - Tiến sỹ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết dự báo siêu bão Ragasa sẽ đổ vào Biển Đông vào khoảng sau 22 giờ tối nay (22/9), và chính thức trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025.

Trước tình hình diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp của siêu bão Ragasa (cơn bão được nhận định là lớn nhất thế giới xảy ra từ đầu năm 2025 đến nay, cũng là cơn bão mạnh nhất lịch sử ở trên Biển Đông), cuối chiều 22/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tổ chức cuộc họp triển khai các giải pháp ứng phó khẩn cấp trong những ngày tới.

Bão số 9 có khả năng mạnh hơn bão Yagi

Thông tin cụ thể, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng nay, 19/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã ban hành bản bão RAGASa gần biển Đông với sức gió cấp 8, giật cấp 10.

Cơn bão này RAGASa mạnh lên rất nhanh. Đến thời điểm 16 giờ hôm nay, tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 120km về phía Bắc; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 17, giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ.

Tại thời điểm 17 giờ hôm nay, tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ kinh Đông. Cường độ bão cấp 17, giật trên cấp 17.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm nay, 22/9, bão đi vào biển Đông trở thành cơn bão số 9.

Philippines: Siêu bão RAGASA cách đảo Luzon khoảng 140km Đến 13 giờ ngày 23/9, bão trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 17, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 25 km/h.

Dự báo, hồi 16 giờ ngày 23/9, tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc biển Đông với cường độ cấp 17, giật trên cấp 17. Đến 16 giờ ngày 24/9, tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 170km về phía Đông với cường độ cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Khoảng 16 giờ ngày 25/9, tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh - Ninh Bình với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13. Thủy triều ngày 25/9 tại trạm Hòn Dấu lớn nhất là 2,6m vào khoảng thời gian từ 2-4 giờ; thấp nhất là 1,9m từ 17-21 giờ.

“Cơn bão số 9 này rất nguy hiểm, có thể nguy hiểm hơn cơn bão Yagi. Tác động của bão có thể gây ra mưa lớn,” ông Mai Văn Khiêm nói và cho biết thời gian đáng chú ý, cần phải đề phòng nhất là khoảng sáng 25/9.

Ông Mai Văn Khiêm cũng lưu ý, với kịch bản hướng di chuyển của bão như hiện nay, khả năng mưa lớn sẽ tập trung ở khu vực Bắc Bộ (trọng tâm là Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ) và khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo lượng mưa ở các tỉnh Thái Nguyên, phía Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ khoảng 150-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Bên cạnh đó, diễn biến bão và mưa sau bão có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Sơn La, phía Nam Phú Thọ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An. Ngập úng đô thị, các cụm công nghiệp cũng có thể xảy ra tại các địa phương như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Thông tin thêm, ông Phạm Đức Luận - Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết Ragasa là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và hướng vào đất liền nước ta. Mặc dù đây là dự báo trước 72 giờ, song các địa phương không thể chủ quan về khả năng bão có thể giảm cấp, để đảm bảo an toàn về người và của.

“Ở trên biển, bão rất mạnh và ở gần bờ cũng bị tác động, có thể gây ra các hiện tượng nguy hiểm như dông lốc, nên không thể chủ quan” ông Luận nói.

Sẵn sàng ứng phó với bão trên Biển Đông. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Tại cuộc họp, một số ý kiến chuyên gia cũng lưu ý những cơn bão có xu hướng lệch về Trung Quốc, sau đó “đảo chiều” thường gây ảnh hưởng rất lớn.

Sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra

Trước diễn biến trên, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, nhấn mạnh để chủ động ứng phó với bão và nguy cơ mưa lũ sau bão, các địa phương cần tập trung triển khai từ sớm, từ xa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9.

Cụ thể, đối với tuyến biển, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; bằng mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Tùy theo diễn biến của bão, các địa phương có thể “cấm biển;” đảo đảm an toàn đối với các hoạt động kinh tế trên biển, nhất là hoạt động du lịch và khai thác dầu khí.

Đối với trên đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, các địa phương cần sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão đổ bộ. Trong đó ở vùng đồng bằng, rà soát, sẵn sàng phương án và chủ động sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển, đê cửa sông nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công.

Cùng với đó, các địa phương cần tổ chức cắt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các dự án đang thi công; kiểm tra, rà soát, có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện và sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục hậu quả ngay sau bão; chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt.

Ngoài ra, các địa phương quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân; chủ động tổ chức thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng.”

Đối với các tỉnh vùng núi cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ đến nơi an toàn.

Các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt.

Ngoài ra, các địa phương cần chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ, hồ xung yếu, hồ đã đầy nước; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra./.

