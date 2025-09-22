Philippines: Siêu bão RAGASA cách đảo Luzon khoảng 140km

Nhận định về bão RAGASA, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão RAGASA ở khoảng 19,4°N – 121,7°E, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202–221 km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Đến 13 giờ ngày 23/9, bão trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 17, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 25 km/h và đi vào Biển Đông.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến 13 giờ ngày 24/9, bão trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Đông Bắc, cách đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 -25km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.Đến 13 giờ ngày 25/9, bão trên vùng biển Quảng Ninh - Ninh Bình với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Phó Giáo sư Tiến sỹ , Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm lưu ý: Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật trên cấp 16, sóng cao 5- 7m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh (hiện đã đạt cấp siêu bão và tiếp tục duy trì cấp siêu bão trong 2 ngày tới khi hoạt động trên biển Đông), phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, đặc biệt cần đề phòng xảy ra dông lốc trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp (ngay cả khi tâm bão còn cách khoảng 300-400km).

Theo cơ quan dự báo, đến thời điểm hiện nay nhiều khả năng bão RAGASA sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Để ứng phó siêu bão RAGASA từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, ngày 22/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 170/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó với siêu bão RAGASA.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra không được lơ là, chủ quan tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão, tình hình tại địa phương; tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với siêu bão RAGASA với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế (khu vực dự báo có thể có gió bão rất mạnh) đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với siêu bão RAGASA, trong đó khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển; phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

Các tỉnh, thành phố nêu trên căn cứ tình hình cụ thể về nguy cơ và mức độ ảnh hưởng của bão đối với địa phương chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết (lưu ý đề phòng dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp); quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Các tỉnh, thành phố triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và trên đất liền, trong đó lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, đê biển, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ở ven biển; hỗ trợ Nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để hạn chế thiệt hại do bão; rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra; dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ, phối hợp, tham khảo các thông tin dự báo của quốc tế để dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, đồng thời nhận định kịch bản xấu nhất có thể xảy ra để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả; chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động thủy sản trên biển, ven biển, triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp; phối hợp với ngành công thương hỗ trợ các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa, không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, thường xuyên cập nhật và chủ động thông báo khu vực nguy hiểm trên biển để tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển biết không đi vào và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Các địa phương của Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với siêu bão Ragasa Siêu bão Ragasa được dự báo sẽ đổ bộ vào cửa sông Châu Giang sáng sớm 24/9, với sức mạnh tương đương bão Hato hồi tháng 8/2017 và bão Mangkhut hồi tháng 9/2018.