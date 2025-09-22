Các địa phương của Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với siêu bão Ragasa

Do siêu bão Ragasa được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) cũng như khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc đại lục, chính quyền nhiều địa phương của nước này đã đồng loạt nâng mức cảnh báo, đồng thời triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp như tạm đóng cửa trường học, ngừng các hoạt động sản xuất, sơ tán dân cư và tăng cường an toàn tại sân bay, bệnh viện cũng như các khu vực ven biển.



Khoảng 700 chuyến bay sẽ bị hủy từ ngày 23/9 khi siêu bão Ragasa tiến gần hơn đến Hong Kong. Cơ quan quản lý sân bay Hong Kong đang cân nhắc phương án đóng cửa nhà ga từ 18h ngày 23/9 đến 6h ngày 25/9 do lo ngại bão Ragasa sẽ mang theo sức gió mạnh tới 220 km/h trong những ngày tới.

Phần lớn các chuyến bay bị hủy là của hãng hàng không Cathay Pacific có trụ sở tại Hong Kong. Phát biểu họp báo sáng 22/9, người phát ngôn của hãng bay này cho biết hơn 500 chuyến bay đi và đến sân bay quốc tế Hong Kong sẽ tạm ngừng từ 18h ngày 23/9 đến ngày 25/9.

Trong thời gian này, Cathay Pacific sẽ miễn phí đặt lại vé và đổi chuyến cho tất cả hành khách bị ảnh hưởng.



Trước đó, hôm 20/9, một số hãng hàng không như Greater Bay Area Airlines và Hong Kong Airlines… cũng thông báo miễn phí đặt lại vé và đổi chuyến cho tất cả những hành khách có chuyến bị hủy do bão.



Phóng viên TTXVN tại Hong Kong dẫn thông tin từ địa bàn cho biết Cơ quan Giáo dục của Hong Kong đã thông báo cho học sinh các cấp nghỉ học trong hai ngày 23 - 24/9.

Các bệnh viện cũng được yêu cầu triển khai các biện pháp đặc biệt để đảm bảo duy trì dịch vụ cấp cứu trong thời gian có bão. Ngoài ra, các khu vực ven biển được triển khai các biện pháp chống ngập.



Trong khi đó, từ trưa nay, Cơ quan Khí tượng Hong Kong đã phát tín hiệu gió cấp 1 đối với bão Ragasa và dự kiến sẽ nâng lên cấp 3 vào khoảng 10h tối trước khi nâng lên cấp 8 trong khoảng từ 13h - 16h ngày 23/9.



Còn tại Đặc khu hành chính Macau cũng của Trung Quốc, Cơ quan Khí tượng dự kiến phát cảnh báo gió cấp 1 vào 15h và nâng lên cấp 3 vào nửa đêm hoặc sáng sớm mai, đồng thời có thể nâng cảnh báo lên cấp 8 trong chiều hoặc tối mai.

Siêu bão Ragasa được dự báo sẽ đổ bộ vào cửa sông Châu Giang sáng sớm 24/9, với sức mạnh tương đương bão Hato hồi tháng 8/2017 và bão Mangkhut hồi tháng 9/2018.

Chính quyền Macau khuyến cáo người dân dự trữ nước đóng chai, thực phẩm, đèn pin, thuốc men và đồ sơ cứu, đồng thời sạc điện thoại và thiết bị dự phòng.

Cư dân sống trong các tòa nhà cao tầng được yêu cầu có các phương án ứng phó với tác động nghiêm trọng từ sức gió mạnh của siêu bão.



Tại tỉnh Quảng Đông (Guangdong) ở miền Nam Trung Quốc, chính quyền nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão lên cấp II, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của nước này.

Các thành phố như Chu Hải (Zhuhai) và Giang Môn (Jiangmen) đóng cửa các trường học, ngừng sản xuất, giao thông công cộng và một số dịch vụ kinh doanh từ ngày 23/9.

Từ 10h sáng nay đã có hơn 10.000 tàu thuyền ven biển được đưa đến nơi trú ẩn an toàn. Trong khi đó, giới chức thành phố Thâm Quyến (Shenzhen) lên kế hoạch sơ tán 400.000 người đến nơi tránh trú an toàn.



Theo các thông tin mới nhất, siêu bão Ragasa hiện đang đi qua eo biển Luzon và dự kiến sẽ đổ bộ Hong Kong và khu vực miền Nam Trung Quốc đại lục trong ngày 23/9.

Tỉnh Quảng Đông dự báo bão sẽ đổ bộ khu vực ven biển ở miền Trung hoặc Tây của tỉnh này vào ngày 24/9, với cường độ mạnh hoặc siêu mạnh. Ngoài ra, bão có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng với Quảng Đông trong các ngày từ 23 - 25/9.



Trước đó vào sáng nay, Cơ quan Khí tượng Philippines cho biết từ 11h sáng theo giờ địa phương (tức 10h cùng ngày ở Việt Nam), siêu bão Ragasa di chuyển về phía Tây hướng tới quần đảo Babuyan của nước này với sức gió tối đa tại tâm bão 215 km/h, giật tới 265 km/h.



Ragasa là cơn bão thứ 18 đối với Trung Quốc từ đầu năm đến nay, trong khi Việt Nam gọi là bão số 9./.

Ragasa sắp vào Biển Đông, trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025 Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, lúc 2h ngày 22/9, tâm siêu bão Ragasa ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc và 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon 265 km về phía Đông Đông Bắc.