Dự trữ hàng hóa, đảm bảo an toàn hệ thống điện để ứng phó với bão Ragasa

Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện số 7149/CĐ-BCT về việc triển khai ứng phó với bão Ragasa gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng; Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia; các tập đoàn, tổng công ty trong ngành công thương; các chủ đập thủy điện và công trình khai thác khoáng sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng.

Theo dự báo, đây có thể là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông từ đầu mùa bão 2025. Dự báo khoảng tối ngày 22/9, siêu bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9. Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Đây được dự báo là cơn bão rất mạnh, di chuyển với tốc độ rất nhanh, cường độ mạnh tương tự như cơn bão YAGI năm 2024, để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị trong ngành công thương tập trung chỉ đạo, ứng phó với bão với tinh thần, trách nhiệm ở mức cao nhất, tăng cường trực ban phòng chống thiên tai, theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão Ragasa từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia để kịp thời triển khai biện pháp ứng phó với tình huống thiên tai do bão gây ra.

Bộ trưởng lưu ý Sở Công Thương các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng chỉ đạo các chủ đập thủy điện trên địa bàn nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa, quy trình vận hành đơn hồ chứa, phương án bảo vệ đập, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Công Thương lưu ý việc triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu, chú trọng khu vực thường xuyên bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Công điện cũng lưu ý việc triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu, chú trọng khu vực thường xuyên bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị chia cắt; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt kế hoạch dự trữ tại chỗ, phương án bình ổn thị trường/phương án đảm bảo hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm, hàng hóa có nhu cầu tiêu dùng cao khi có thiên tai xảy ra;

Mặt khác, các địa phương khẩn trương tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 24/9 về kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý để phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão.

Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công điện; tăng cường kiểm tra an toàn hệ thống lưới điện và các công trình điện lực thuộc phạm vi quản lý. Kịp thời phát hiện và khắc phục những điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra mất an toàn điện như các vị trí tiếp địa, chống sét, cầu dao cách ly, cách điện...

Đối với Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), Bộ trưởng yêu cầu xây dựng các kịch bản vận hành hệ thống điện quốc gia ứng phó các sự cố lớn có thể xảy ra do ảnh hưởng của thiên tai; phương án có xét đến dự phòng về mặt kỹ thuật để duy trì ổn định hệ thống điện...

"Các chủ đập thủy điện nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là khi xuất hiện tình huống bất thường; vận hành khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, không để xảy ra lũ nhân tạo, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du," công điện nêu rõ.

Ngoài ra, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trang bị đầy đủ thiết bị liên lạc vệ tinh và cung cấp số điện thoại vệ tinh, đầu mối tiếp nhận lệnh vận hành cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Trưởng ban chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường và Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương để đảm bảo thông tin chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai được giữ thông suốt; thường xuyên báo cáo thông tin số liệu vận hành các hồ chứa đến các cấp thẩm quyền nêu trên để theo dõi, kịp thời chỉ đạo ứng phó bão.

Tại Công điện, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị ngành công thương thực hiện nghiêm túc Công điện này, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác ứng phó thiên tai và tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên báo cáo thông tin về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương./.

