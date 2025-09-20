Thời tiết ngày 20/9: Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 20/9, khu vực từ Quảng Trị đến Gia Lai có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 60 mm/3h).

Đêm qua và sáng sớm nay (20/9), ở khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19/9 giờ đến 3 giờ ngày 20/9 có nơi trên 70mm như: trạm Trà Kót (thành phố Đà Nẵng) 90,8mm, trạm Bình Mỹ (Quảng Ngãi) 99,4mm, trạm Long Sơn (Quảng Ngãi) 76mm…

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tin cuối cùng về cơn bão số 8

Hồi 1 giờ ngày 20/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 8) ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và không còn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Trên biển, ngày và đêm 20/9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông; ở Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Tây Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội trời có mây, ban ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C./.

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông Dự báo đến ngày 23/9, bão đi vào Bắc Biển Đông với gió cấp 14-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông.