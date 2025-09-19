"Một số chất thải rắn sinh hoạt của Việt Nam đã được xuất khẩu với giá cao"

Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Hồ Kiên Trung cho biết sau hơn ba năm triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020, khối lượng rác thải chôn lấp đã giảm đáng kể. Trước đây, tỷ lệ chôn lấp chiếm khoảng trên 80%, thì đến nay chỉ còn khoảng 59%, tức là giảm hơn 20%.

Đáng chú ý, một số chất thải sinh hoạt (như chất thải nhựa) đã biến thành nguyên liệu tái chế và xuất khẩu ra nước ngoài, mang lại giá trị kinh tế cao.

Chia sẻ tại Diễn đàn “Công nhân Lao động vì Môi trường 2025” diễn ra chiều 19/9, ông Trung nhấn mạnh kết quả trên là tín hiệu khả quan, cho thấy sự chuyển biến trong công tác phân loại, thu gom và xử lý rác thải. Đồng thời năng lực xử lý, tái chế chất thải rắn sinh hoạt cũng đã được tăng cường.

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tham gia đầu tư vào lĩnh vực tái chế, xử lý rác thải. Hiện có 14 dự án nhà máy xử lý rác thải mới đang được triển khai, với sự góp mặt của cả doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra triển vọng nâng cao năng lực quản lý, giảm gánh nặng cho ngân sách và tạo thêm cơ hội phát triển bền vững.

Tuy vậy, ông Trung cũng nhìn nhận công tác quản lý rác thải sinh hoạt ở các địa phương vẫn còn nhiều bất cập, gây áp lực lớn cho đội ngũ cán bộ môi trường. Xu hướng phát sinh rác thải ngày càng tăng, trong khi việc lựa chọn, đấu thầu các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý còn nhiều khó khăn.

“Trước đây tỉnh, thành phố trực tiếp đảm nhận, nhưng nay đã chuyển giao cho các doanh nghiệp, đơn vị dịch vụ theo quy định địa phương. Điều này tạo ra những vướng mắc nhất định trong tổ chức thực hiện,” ông Trung nói.

Theo ghi nhận của Cục Môi trường, một trong những khó khăn lớn hiện nay là vấn đề giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Mức giá được các địa phương xây dựng và ban hành, nhưng còn thiếu sự thống nhất, nhiều nơi chưa phù hợp với khả năng chi trả thực tế.

Đến nay, một số tỉnh đã ban hành mức phí cụ thể, song phần lớn địa phương vẫn đang loay hoay xác định giá tương ứng với chi phí xử lý, khiến việc triển khai gặp nhiều trở ngại, dẫn đến rác vẫn còn ngổn ngang.

Trước thực tế trên, ông Trung nhấn mạnh trong thời gian tới, giải pháp quan trọng là cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, khuyến khích xã hội hóa, nâng cao ý thức cộng đồng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại để xử lý rác thải hiệu quả, qua đó góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, bền vững./.

