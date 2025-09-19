Nghệ An: Nước suối Bắc đổi màu, các chỉ số vượt chuẩn nhiều lần

Ngày 19/9, ông Cao Thế Bảo - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng (Nghệ An) cho biết kết quả phân tích mẫu nước từ suối Bắc sau sự cố nước vàng đục bất thường xảy ra ngày 6/9/2025 cho thấy nhiều chỉ số vượt ngưỡng quy định.

Cụ thể, kết quả phân tích từ Trung tâm Quan trắc Môi trường tỉnh Nghệ An cho thấy, hàng loạt kim loại nặng xuất hiện trong mẫu nước được Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng gửi về vượt nhiều lần quy định; trong đó có những chỉ số vượt hàng trăm lần.

Tại mẫu nước lấy từ mương thoát nước thải sát bể lắng của hệ thống xử lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An phát hiện chỉ số sắt (Fe) đạt mức 201,5 mg/l, cao hơn 200 lần tiêu chuẩn cột A (1 mg/l) và hơn 40 lần tiêu chuẩn cột B (5 mg/l).

Đây là mức vượt cực kỳ nghiêm trọng, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và hệ sinh thái thủy sinh.

Ngoài ra, hàng loạt chỉ số về kim loại nặng cũng vượt ngưỡng như cadimi (Cd) đạt mức 0,915 mg/l trong khi, theo lần tiêu chuẩn cột A (0,05 mg/l) và cột B (0,1 mg/l). Kẽm (Zn) đạt 8,79 mg/l theo lần tiêu chuẩn cột A (3 mg/l) và cột B (3 mg/l). Niken (Ni) đạt 1,93mg/l theo lần tiêu chuẩn cột A (0,2 mg/l) và cột B (0,5 mg/l). Đây là các kim loại nặng có độc tính cao, tích tụ lâu dài trong môi trường và cơ thể sinh vật.

Ngoài ra, chỉ số TSS (Tổng chất rắn lơ lửng) cũng vượt chuẩn với chỉ số đo được là 402 mg/l trong khi theo lần tiêu chuẩn cột A (50 mg/l) và cột B (100 mg/l).

Kết quả này cho thấy nguồn nước suối Bắc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái khu vực.

Cũng theo ông Bảo, sau khi có kết quả quan trắc, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục làm việc với đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An để xác định lưu lượng xả thải, từ đó hoàn thiện hồ sơ xử phạt theo quy định của pháp luật.

Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin trước đó, sáng 6/9, người dân xóm Trung Thành phát hiện nước suối có màu vàng đục bất thường.

Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng phối hợp với Công an xã kiểm tra thực địa và xác định nguồn nước đục phát sinh từ khu vực mỏ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An.

Tại thời điểm kiểm tra, không ghi nhận hành vi xả thải trực tiếp, nhưng bể lắng cuối hệ thống xử lý nước thải (bở bể đắp bằng đất) có dấu hiệu nước vừa rút, đất mới được đắp lại.

Giám đốc công ty, ông Đoàn Văn Thịnh thừa nhận, ngày 5/9 đơn vị đã tiến hành dọn dẹp mương dẫn nước và bể chứa, dẫn đến việc một lượng bùn đất tích tụ lâu ngày bị xả ra môi trường đã làm cho nguồn nước suối Bắc có màu vàng đục.

Do Ủy ban Nhân dân xã không có chuyên môn, phương tiện kỹ thuật để xác định lưu lượng nước thải và phân tích mẫu để đánh giá mức độ ô nhiễm làm căn cứ xử lý vi phạm. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng báo cáo và đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Môi trường tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra thực tế, hỗ trợ Ủy ban Nhân dân xã xử lý vi phạm theo quy định.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng cũng gửi thông báo đến 2 xã Mường Ham và Quỳ Hợp khuyến cáo người dân không sử dụng nước suối Nậm Huống để sinh hoạt, làm nước uống cho vật nuôi, đồng thời cắt nguồn nước vào ao hồ nuôi thủy sản, bảo đảm an toàn vệ sinh.

Đây không phải là lần đầu tiên Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An xả thải ra ngoài môi trường. Trước đó, tháng 7/2024, đơn vị này cũng đã xả thải ra môi trường khiến nước trên suối Bắc và sông Nậm Huống đổi màu, cá chết hàng loạt. Kết quả quan trắc cho thấy hàng loạt chỉ số về kim loại nặng như asen, cadimi, mangan, sắt vượt đều vượt ngưỡng cho phép nhiều lần.

Vào tháng 6/2024, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An bị Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp xử phạt 250 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản 4,5 tháng vì sử dụng khoáng sản không đúng mục đích quy định trong Giấy phép khai thác khoáng sản khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép; lập không đầy đủ sổ sách, chứng từ, văn bản, tài liệu có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm; không nộp thiết kế mỏ đã phê duyệt cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản./.

