Đồng Tháp khởi tố giám đốc công ty sản xuất giá thể hữu cơ xả thải ra môi trường

Ngày 28/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Quang Ân (sinh năm 1984, trú tại xã Bình Hàng Trung), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ nông nghiệp Địa Long, để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, ngày 16/5/2025, Đoàn kiểm tra gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) cùng các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra hành chính việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại điểm sản xuất “giá thể hữu cơ” của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ nông nghiệp Địa Long ở xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty xả nước thải trực tiếp không qua xử lý ra môi trường.

Tại hiện trường cho thấy nước rỉ từ quá trình ủ, phơi vỏ và hột xoài có màu nâu đen, bốc mùi hôi thải trực tiếp ra ao tự nhiên của công ty mà không qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực xung quanh.

Ngoài ra, theo hồ sơ, công ty chỉ được cấp phép hoạt động trên diện tích khoảng 5.000m2, nhưng thực tế tổng diện tích sử dụng lên đến khoảng 28.000m2. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đang lưu chứa khoảng 5.000 tấn vỏ và hột xoài trên khu đất có diện tích khoảng 19.700m2.

Quá trình điều tra và củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để phục vụ công tác điều tra, làm rõ, xử lý.

Trước đó, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam có bài viết “Đồng Tháp: Cơ sở sản xuất giá thể hữu cơ “tỏa” mùi hôi khiến dân bức xúc." Trong đó, nhiều người dân ở xã Tân Thạnh và thị trấn Thanh Bình (nay là xã Tân Thạnh và xã Thanh Bình) phản ánh cơ sở sản xuất giá thể hữu cơ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ nông nghiệp Địa Long gây ô nhiễm không khí và nguồn nước, ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe, vườn cây ăn quả của người dân trong khu vực.

Cuối năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Bình đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với công ty vì thực hiện không đầy đủ một trong các nội dung Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban Nhân dân cấp huyện (quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 11 và Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường)./.

