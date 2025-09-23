Môi trường

Siêu bão Ragasa đe dọa hàng triệu người dân Trung Quốc

Với sức gió giật trên 260km/h, siêu bão Ragasa buộc nhiều địa phương Trung Quốc triển khai biện pháp khẩn cấp từ đóng cửa trường học, sơ tán dân cư đến hủy hơn 700 chuyến bay.

Minh Hiếu
Siêu bão Ragasa đe dọa hàng triệu người dân Trung Quốc

Minh Hiếu
(Vietnam+)
