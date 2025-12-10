Cảnh báo mưa cường độ lớn ở thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/12, thành phố Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm/3h.

Ngoài ra, ngày 10/12, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Từ ngày 10-11/12, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Cảnh báo, từ ngày 11/12, mưa lớn ở thành phố Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ giảm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cùng với đó, từ nay đến 14 giờ 40 phút ngày 10/12, khu vực các tỉnh, thành phố Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực trên.

Cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-40mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường Bình Phú, Hòa Hội (tỉnh Gia Lai).

Các xã, phường thuộc tỉnh Đắk Lắk có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Cư M’ta, Đức Bình, Ea Riêng, Sông Hinh.

Ngoài ra, các xã, phường thuộc tỉnh Khánh Hòa có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Bắc Khánh Vĩnh, Cam Hiệp, Cam Lâm, Diên Lâm, Diên Thọ, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Suối Dầu, Tây Khánh Sơn, Tây Khánh Vĩnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó./.

Huế và Nam Trung Bộ cục bộ có nơi mưa to trên 200 mm Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.