Gần 1.600 người thiệt mạng do bão lũ, lở đất tại Sri Lanka và Indonesia

Ngày 8/12, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất tại các tỉnh Bắc Sumatra, Aceh và Tây Sumatra của nước này đã tăng lên 950 người.

Trong báo cáo cập nhật, BNPB nêu rõ ngoài những người thiệt mạng còn có 5.000 người bị thương và 274 người vẫn đang mất tích. Hơn 1 triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Trong khi đó, Sri Lanka cũng đang phải đối phó với hậu quả của bão Ditwah - cơn bão tồi tệ nhất đổ bộ vào đảo quốc này trong thế kỷ 21.

Trung tâm Quản lý Thảm họa (DMC) Sri Lanka xác nhận đã có 627 người thiệt mạng và 190 người mất tích kể từ ngày 27/11 tới nay. Ngoài ra, hơn 2 triệu người (gần 10% dân số) bị ảnh hưởng. Vùng trồng chè ở miền Trung là nơi chịu tác động nặng nề nhất, với 471 trường hợp tử vong.

Quân đội Sri Lanka thông báo đã tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả của bão và cứu hộ. Tư lệnh Lục quân Lasantha Rodrigo nêu rõ 38.500 nhân viên an ninh đã được triển khai để đẩy mạnh hoạt động dọn dẹp và sửa chữa đường sá, cầu cống, cũng như làm sạch các giếng nước bị ô nhiễm.

DMC cảnh báo mưa to và lở đất vẫn có nguy cơ xảy ra, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết./.

Hơn 900 người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất tại Indonesia Lũ lụt và lở đất tàn khốc đã khiến 908 người thiệt mạng trên đảo Sumatra của Indonesia, trong khi 410 người tại đây vẫn còn đang mất tích.