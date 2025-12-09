Thời tiết ngày 9/12: Bắc Bộ ngày nắng, Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa to và dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày và đêm 9/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa); vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 3,0-5,0m.

Từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk và vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông: gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 3,0-5,0m.

Từ Nam Quảng Trị đến Huế gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2,0-4,0m.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Cảnh báo ngày và đêm 10/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Dự báo thời tiết ngày 9/12 cho các vùng

Thành phố Hà Nội

- Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ dao động từ 14-26 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

- Nhiệt độ từ 13-26 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng thành phố Huế có mưa, từ chiều mưa vừa và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ dao động từ 17-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C phía Nam 27-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ từ 14-26 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ dao động từ dưới 20-32 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ./.

