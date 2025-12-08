Quảng Ngãi tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ và sạt lở đất

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Công điện số 5491/UBND-NNMT về việc tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương theo dõi chặt bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các tổ chức, cá nhân và người dân để chủ động phòng tránh; tiếp tục triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán.

Cùng với đó, các địa phương cần bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; đồng thời, chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các địa phương rà soát, tập trung triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn do các đợt thiên tai vừa qua trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5361/UBND-NNMT ngày 3/12/2025 theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, chỉ đạo công tác vận hành các hồ thuỷ điện, hồ chứa thuỷ lợi bảo đảm an toàn hồ, đập và hiệu quả cắt giảm lũ cho hạ du; có phương án đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, chủ động phòng, tránh, ứng phó thiên tai; hướng dẫn các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau mưa lũ.

Sở Xây dựng theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, sạt lở đất, chủ động có phương án xử lý, khắc phục sạt lở do thiên tai gây ra trên các tuyến đường giao thông do tỉnh quản lý; cắm các biển báo, cảnh báo, nghiêm cấm người, phương tiện lưu thông qua khu vực bị ngập lụt, nguy hiểm khi có tình huống thời tiết xấu xảy ra; tiếp tục rà soát, huy động máy móc, nhân lực tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong thời gian qua.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nắm chắc diễn biến tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Các sở, ngành, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ trong mọi tình huống, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập sâu; kịp thời thông tin, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định…./.

Mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng Mưa lớn tiếp tục gây lũ trên các sông ở Lâm Đồng, Khánh Hòa và Quảng Ngãi. Trong đó lũ trên sông Cam Ly, tỉnh Lâm Đồng đã vượt lũ lịch sử năm 2019 là 0,11m.