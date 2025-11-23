Quảng Ngãi: Tạm thời thông tuyến Quốc lộ 24 sau khi xảy ra sạt lở

Trưa 23/11, ông Đỗ Minh Sơn, Hạt trưởng Hạt Quản lý Quốc lộ 24 cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các biện pháp xử lý vị trí sạt lở tại Km112+200, đến 12h cùng ngày, tuyến Quốc lộ 24 đã tạm thời được thông xe.

Sau khi xảy ra sạt lở với khối lượng đất đá lên tới gần 400m3 xuống mặt đường Quốc lộ 24, Công ty cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum đã điều 2 máy đào và 6 xe tải để triển khai xử lý lượng đất đá từ hai hướng.

Đến trưa nay, tuyến đường đã tạm được thông tuyến, các phương tiện giao thông đã có thể qua lại theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, Km112 + 200 là vị trí sạt lở nguy hiểm, với khối lượng đất đá khoảng 100.000m3 từ trên đỉnh đồi có thể sạt xuống mặt đường, nguy cơ tiếp tục gây chia cắt tuyến huyết mạch nối giữa phía Đông và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi.

Vì vậy, lực lượng chức năng đã đưa ra khuyến cáo người và phương tiện hạn chế đi qua tuyến đường Quốc lộ 24.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, do ảnh hưởng của mưa kéo dài, sáng 23/11, vị trí Km112 + 200 trên tuyến Quốc lộ 24, đoạn qua xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng, với hàng trăm m3 đất, đá tràn ra mặt đường.

Sau khi xử lý để thông tuyến tạm thời, lực lượng chức năng tiếp tục bố trí nhân lực, vật lực tại vị trí này để sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp sạt lở tiếp diễn./.

