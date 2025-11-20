Quảng Trị: Sạt lở đá trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây

Chiều 20/11, Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Trường Sơn vừa xảy ra vụ sạt lở đá. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, một lượng lớn đá tảng bất ngờ rơi từ trên núi xuống tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi qua địa bàn xã.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng xã Trường Sơn đã có mặt để giăng dây, đặt biển cảnh báo, dọn dẹp đá thủ công; đồng thời hướng dẫn người dân qua lại di chuyển an toàn.

“Ở khu vực này chủ yếu đá vôi do điều kiện nhiệt độ và thời tiết mưa liên tục nên xảy ra tình trạng trên. Hiện tại chưa thể đưa máy vào để dọn dẹp hết đá tuyến đường này mà phải dọn thủ công do hiện trạng có nhiều tảng đá cheo leo có nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới. Chính quyền xã đang bàn bạc với các lực lượng chức năng có liên quan biện pháp tháo gỡ,” ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn cho hay.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 11/11, cũng tại đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua thôn Hồng Sơn, xã Trường Sơn, một tảng đá có chiều dài khoảng 1,5m, cao 1m, rộng 1,5m, nặng hàng tấn bất ngờ lăn từ vách núi xuống.

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Vị trí tảng đá này rơi xuống cách điểm sạt lở đá hiện tại khoảng 500m.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa rất to, tình trạng sạt lở trên các tuyến đường diễn ra nhiều nơi.

Chính vì vậy, các lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện khi di chuyển qua các khu vực sạt lở, có nguy cơ sạt lở cần chú ý nhằm đảm bảo an toàn.../.

Quảng Ngãi: 28 điểm sạt lở, Quốc lộ 24 có nguy cơ bị chia cắt Là tuyến đường huyết mạch nối phía Đông với phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, thông qua đèo Violak, Quốc lộ 24 nếu bị chia cắt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động giao thương của tỉnh.