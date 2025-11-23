Sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông, Quốc lộ 24 bị chia cắt

Sáng 23/11, ông Đỗ Minh Sơn, Hạt trưởng Hạt Quản lý Quốc lộ 24 cho biết tại km 112+900, Quốc lộ 24 xảy ra sạt lở nghiêm trọng, với khối lượng lớn đất đá từ trên đỉnh đồi sạt xuống gây ách tắc giao thông, chia cắt hoàn toàn tuyến Quốc lộ huyết mạch này.

Do ảnh hưởng của mưa nhiều ngày, đất từ trên đỉnh đồi sạt xuống, tràn ra mặt đường Quốc lộ 24 với khối lượng hơn gần 400m3. Toàn bộ giao thông trên tuyến đường này đã bị ách tắc, các phương tiện không thể di chuyển.

“Ngay khi xảy ra sạt lở, Công ty cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum đã điều 2 máy đào để dọn đất từ hai hướng. Dự kiến đến trưa 23/11 có thể thông xe tạm thời cho các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, trời vẫn đang có mưa và đất vẫn liên tục bị đẩy từ trên đồi cao xuống,” ông Đỗ Minh Sơn thông tin thêm.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa nhiều ngày, Quốc lộ 24 đoạn từ xã Măng Đen đi đèo Violak xuất hiện 27 điểm sạt lở, 1 điểm nứt đường.

Hiện, lực lượng chức năng đã cơ bản xử lý được các điểm sạt lở để các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, tại vị trí km 112+900 (đoạn giữa trung tâm xã Măng Đen và Làng du lịch cộng đồng Kon Pring), lượng đất đá trên đỉnh đồi có thể sạt xuống mặt đường lên tới 100.000m3.

Sạt lở kéo trôi đất cũng khiến mặt đường ở vị trí này bị hư hỏng nghiêm trọng; đất đá cũng đẩy taluy dương tràn xuống mặt đường.

Quốc lộ 24 là tuyến đường huyết mạch nối giữa phía Đông và phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi thông qua đèo Violak. Tuyến đường này bị chia cắt ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa hai khu vực của tỉnh./.

