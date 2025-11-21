Tình hình mưa lũ: Còn 26 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 16 giờ ngày 21/11, mưa lũ và sạt lở đã làm 26 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông, giảm 4 vị trí so với sáng 21/11 và 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở.

Cũng theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, ngày 21/11, tiếp tục dừng 8 chuyến khách qua khu vực miền Trung. Cảng Hàng không Tuy Hoà đã khai thác trở lại từ 12 giờ ngày 21/11. Hiện còn 28.460 nhà ngập, giảm 39.257 nhà; 945 nhà bị hư hỏng.

Cùng với đó, mưa lũ, sạt lở làm 54 người chết, mất tích, tăng 2 người chết so với sáng 21/11, trong đó 45 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 5 người, Đắk Lắk 17 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 5 người); 9 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 4 người, Khánh Hòa 2 người), số liệu không thay đổi so với sáng 21/11; 15.314 ha lúa, hoa màu, tăng 2.243 ha so với sáng 21/11 và 2.059ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại, số liệu không thay đổi so với sáng 21/11; có 49.595 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, tăng 18.864 con so với sáng 21/11; có 157 ha thủy sản thiệt hại, tăng 69 ha so với sáng 21/11.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 3.272 tỷ đồng. Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 21/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2549/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 địa phương (Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 150 tỷ đồng).

Cùng ngày, Chính phủ đã tổ chức 3 đoàn công tác do các Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ (Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại Gia Lai).

Để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương chịu ảnh hưởng thực hiện nghiêm Thông báo số 99-TB/TW, ngày 21/11 của Bộ Chính trị chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ.../.

