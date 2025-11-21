Mưa lũ, sạt lở ở khu vực miền Trung làm 52 người chết và mất tích

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 6 giờ 30 ngày 21/11 còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông.

Quốc lộ 1 có 2 vị trí; 14 vị trí ở đường Trường Sơn Đông; 1 vị trí Quốc lộ 14; có 3 vị trí ở Quốc lộ 14E; 1 vị trí Quốc lộ 14H; 7 vị trí Quốc lộ 40B; có 2 vị trí Quốc lộ 20; trong đó, có sạt lở, ách tắc tại đèo Prenn và sạt lở, đứt gẫy đèo Mimosa tỉnh Lâm Đồng, địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp và 142 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Mưa lũ và sạt lở đất đã gây thiệt hại sơ bộ ban đầu khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. Các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường/xã (Khánh Hòa 50 xã/ phường; Gia Lai 30 xã/phường; Đắk Lắk 34 xã/phường; 168 nhà bị hư hỏng, tăng 1 nhà so với tối 20/11; có 67.717 nhà ngập, tăng 15.661 nhà so với tối 20/11.

Cùng với đó, mưa lũ, sạt lở làm 52 người chết, mất tích, tăng 2 người so với tối 20/11, trong đó 43 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 5 người, Đắk Lắk 16 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 4 người); 9 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 4 người, Khánh Hoà 1 người, Lâm Đồng 1 người).

Về nông nghiệp, 13.071ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại, số liệu không thay đổi so với tối 20/11; có 2.059ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại, giảm 7ha so với tối 20/11; có 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi và 88ha thủy sản thiệt hại, số liệu không thay đổi so với tối 20/11.

Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương chịu ảnh hưởng thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai miền Trung.

Đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả./.

