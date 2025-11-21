Mưa lũ tại miền Trung khiến 50 người chết và mất tích, thiệt hại 3.000 tỷ đồng

Theo báo cáo cập nhật đến 20h ngày 20/11/2025, ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế do mưa lũ tại miền Trung khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.

Đã có 50 người chết, mất tích, trong đó 41 người chết, 9 người mất tích. Có 167 nhà bị hư hỏng, 51.138 nhà ngập (Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 22.938, Khánh Hòa 9.000); các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường/xã (Khánh Hòa: 54 xã/ phường; Gia Lai: 35 xã/phường; Đắk Lắk: 34 xã/phường).

Các địa phương đã khẩn trương tổ chức sơ tán 18.408 hộ/61.035 người ra khỏi khu vực nguy hiểm; cho học sinh nghỉ học; đã chỉ đạo vận hành hồ chứa giảm lũ cho hạ du (các thủy điện trên lưu vực sông Ba đã cắt giảm 96,3 triệu m3 góp phần giảm lũ cho hạ du).

Về nông nghiệp, 13.071 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 2.059 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 88ha thủy sản tại Khánh Hòa bị thiệt hại.

Về giao thông, hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông; 142 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Do ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngày 20/11, ngành đường sắt đã tiếp tục dừng 6 chuyến khách gồm: SE8, SE6, SE21, SE22, SE7 và SE5. Cảng Hàng không Tuy Hoà dừng khai thác từ 10h đến 24h ngày 20/11.

Về điện, hơn 1 triệu khách hàng tại Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa bị cắt điện, đã khôi phục điện cho hơn 614.580 khách hàng, còn mất điện hơn 396.140 khách hàng. Các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Do thiệt hại nghiêm trọng bởi mưa lũ, sạt lở, các địa phương chịu ảnh hưởng đang đề xuất với Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Cụ thể, tỉnh Đắk Lắk đề nghị Trung ương hỗ trợ 2.000 tấn lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia; 3.000kg, hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, 1.000 túi sơ cấp cứu, 60 thuyền phao, 30 ca nô, 4 thuyền công suất lớn, 500 chiếc áo phao, 150 chiếc đèn pin áp suất cao.

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị Trung ương hỗ trợ 600 tỷ đồng để thực hiện các nội dung khắc phục hậu quả do thiên tai; đề nghị lực lượng Công binh Quân khu 7 phối hợp với địa phương khảo sát, khắc phục, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng như Đèo Preen, đèo Mimosa.

Tỉnh Khánh Hòa đề nghị Trung ương hỗ trợ xuồng DT3, 2 máy phát điện, 6.000 phao tròn, 3.000 áo phao, 50 bè nhẹ.

Thủ tướng Chính phủ đã có 5 Công điện chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thường xuyên liên hệ với lãnh đạo các để nắm tình hình và chỉ đạo triển khai công tác ứng phó mưa lũ.

Trong các ngày 18-20/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả và thăm hỏi bà con bị thiệt hại tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk.

Chiều tối 20/11, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp trực tuyến với các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Ngày 18/11, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Bộ Quốc phòng đã điều động 18.066 lượt cán bộ, chiến sỹ, 441 lượt phương tiện. Bộ Công an đã huy động 17.624 cán bộ chiến sỹ, 24.143 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 3.207 lượt phương tiện triển khai ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cử 3 đoàn công tác phối hợp với các địa phương từ sớm để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả; tổ chức 2 đợt tin nhắn SMS đến 26,4 triệu thuê và 24,1 triệu tin nhắn Zalo cảnh báo người dân trong vùng bị ảnh hưởng mưa lũ.

Theo báo cáo cập nhật đến 20 giờ ngày 20/11, từ sáng 16/11 đến nay, khu vực từ Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đã xảy ra mưa rất lớn có nơi trên 1.700mm (Đắk Lắk 1.792mm). Đặc biệt, ngày 19/11, tại trạm Hòa Mỹ Tây, tỉnh Đắk Lắk mưa tới 841mm.

Từ 19h 19/11 đến nay, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rất to >120mm, có nơi >300mm, một số trạm mưa lớn: Hóa Tâm (Đắk Lắk) 268mm; Sông Hinh (Đắk Lắk) 307mm; Hồ Mỹ Thuận (Gia Lai) 220mm; Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 665mm, Đồng Trăng (Khánh Hòa) 328mm; Hồ Đá Đen (Khánh Hòa) 325mm. Từ 13h ngày 20/11, mưa tại các tỉnh đã giảm, phổ biến <50mm.

Dự báo từ chiều tối 20/11 đến hết ngày 21/11, Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 250mm. Từ đêm 21/11 đến hết ngày 22/11, Gia Lai, Đắk Lắk có mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm; khu vực Khánh Hòa mưa sẽ ngớt. Từ ngày 24/11, mưa tại khu vực miền Trung sẽ giảm.

Lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh vượt lũ lịch sử từ 0,2-1,1m và đang xuống.

Hiện lũ trên sông Ba tại Phú Lâm đã xuống 1,17m so với đỉnh lũ nhưng còn trên báo động 3; tại Củng Sơn đã giảm 5,12m so với đỉnh lũ. Trên sông Kỳ Lộ đã xuống mức báo động 2, giảm 5,72m so với đỉnh lũ. Trên sông Dinh Ninh Hòa đã giảm 0,19m so với đỉnh lũ nhưng còn ở mức rất cao trên báo động 3 và tương đương lũ lịch sử 1986.

Dự báo, lũ sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang xuống chậm, đến ngày 22/11 sẽ xuống mức báo động 1; lũ các sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) đến ngày 23/11 sẽ xuống mức báo động 1./.

Quân đội huy động trên 7.700 lượt cán bộ, chiến sỹ giúp khắc phục hậu quả mưa lũ Sư đoàn 372 đã gấp rút chuẩn bị hai máy bay trực thăng Mi-171 và Mi-8, cùng khoảng 2 tấn hàng cứu trợ gồm lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để vận chuyển đến các điểm bị cô lập.