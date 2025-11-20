Đắk Lắk: Mưa lũ khiến 15 người chết và mất tích, hàng chục nghìn nhà bị ngập

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tính đến 11 giờ ngày 20/11, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã khiến 11 người chết, 4 người mất tích.

Ngập lụt diễn ra trên diện rộng khiến hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập. Công tác cứu nạn, cứu hộ đang được khẩn trương triển khai.

Cụ thể, báo cáo nhanh từ các địa phương, mưa lũ trong những ngày qua khiến 11 người chết ở phường Sông Cầu, các xã Xuân Phước, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Tuy An Đông, Hòa Xuân, Hòa Mỹ và 4 người mất tích ở xã Ô Loan, Tuy An Đông.

Về nhà ở, có 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi; hơn 33.000 lượt nhà bị ngập; gần 12.000 hộ bị cô lập; số hộ phải di dời khẩn cấp 11.242 hộ, địa phương đã tổ chức phương án sơ tán, di dời đến nơi an toàn. Có 43 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở (xã Cư Pui 33, xã Krông Bông) đã được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn.

Nhiều phương tiện bị nhấn chìm. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Mưa lũ cũng khiến hệ thống đường bộ, đường sắt bị hư hỏng, ngập nước và sạt lở nhiều điểm.

Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, hiện Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại hiện trường; triển khai phương án ứng phó với mưa lũ của các địa phương; thăm hỏi gia đình có nhà bị thiệt hại do mưa lũ.

Tỉnh cũng huy động lực lượng vũ trang tổ chức cứu nạn, cứu hộ nhân dân và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 12.000 người và các phương tiện trang bị, vật chất khác để hỗ trợ các địa phương triển khai phương án ứng phó, sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời, chuẩn bị vị trí bãi cất hạ cánh máy bay trực thăng cứu hộ, cứu nạn.

Công an tỉnh đã huy động lực lượng và thiết bị gồm 122 xe ôtô các loại, 40 canô, xuồng máy... để hỗ trợ các địa phương ứng phó với mưa lũ, đảm bảo an ninh trật tự khu vực lũ, ngập lụt. Bộ đội biên phòng tỉnh cũng huy động lực lượng 140 cán bộ, chiến sỹ và thiết bị để hỗ trợ các địa phương ứng phó với mưa lũ.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị điều động các đơn vị trực thuộc Quân khu và Bộ Quốc phòng hỗ trợ lực lượng, phương tiện giúp địa phương sơ tán nhân dân, nhất là canô cùng lực lượng, vật chất đi kèm nhằm hỗ trợ cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn địa bàn xã Đức Bình, Tuy An Tây, Tuy An Đông.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk, từ ngày 20-22/11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ mưa với cường suất hơn 200mm/3 giờ, nhất là địa bàn các xã, phường phía Đông tỉnh.

Đài Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập lụt tại vùng trũng, thấp. Do đó, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền đất yếu, ven sông, suối./.

