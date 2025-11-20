Đắk Lắk: Mưa lũ làm 1 người chết, hơn 7.700 hộ dân phải di dời khẩn cấp

Sáng 20/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Đắk Lắk họp triển khai, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh những ngày qua.

Dự cuộc họp còn có các bộ chủ chốt tỉnh Đắk Lắk; Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Để xử lý những hậu quả do mưa lũ tiêu cực gây ra những ngày qua, thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham mưu, triển khai lực lượng, phương tiện, lương thực thực phẩm... ứng phó kịp thời người dân vùng cô lập.

Thiếu tướng Hải cho biết Quân khu 5 đã đề xuất Bộ Quốc phòng sẵn sàng trực thăng ứng cứu khi có tình huống. Trong tình huống này, các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang phát huy tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong ứng phó. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tuân thủ nghiêm quy định bảo đảm an toàn; duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong chỉ huy, điều hành ứng cứu…

Tại cuộc họp, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu huy động nhiều lực lượng quân sự, công an và cả dân sự nếu cần thiết đến các khu vực còn nguy cơ cao, linh hoạt sử dụng các cano nhỏ tập trung mạnh các khu vực Đông Hòa, Tây Hòa và Phú Hòa; chỉ đạo các bộ phận cấp tập mua lương thực, huy động sinh viên đóng gói bao bì, điểm nào giao trực tiếp thì đóng gói bình thường; điểm nào phải thả hàng thì đóng gói kỹ; đề nghị hỗ trợ gấp cano hỗ trợ cho khu vực xã Hòa Thịnh…

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tập trung tại các địa bàn phía Đông và Tây xã Phú Hòa, trong đó ưu tiên một số địa bàn hạ lưu sông Ba như xã Hòa Thành, Hòa Thịnh. Trong ngày hôm nay (20/11), các lực lượng ưu tiên cứu dân và hỗ trợ lương thực khẩn cấp cho dân.

Theo cơ quan chức năng, sáng 20/11, thủy điện sông Ba Hạ xả lũ với mức hơn 14.000 m3/s gây ngập úng nhiều nơi. Hiện tại, hơn 3.000 nhân khẩu tại 28 xã, phường cần di dời; mức nước đang dừng và rút chậm.

Trước diễn biến thiên tai khốc liệt, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cả hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc ứng phó với mưa, lũ với tinh thần khẩn trương nhất. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị huy động 12.323 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia ứng phó.

Ngoài ra, lực lượng vũ trang tỉnh, Quân khu 5 và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị 224 xe ôtô các loại; 121 canô, xuồng máy; 1 máy chống sập, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 69 phao bè cứu sinh; 350 bộ nhà bạt các loại; hơn 8.000 phao tròn cứu sinh; hơn 7.000 áo phao và phương tiện, trang bị, vật chất khác… để cứu hộ, cứu nạn tại các điểm ngập lụt nặng.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tính đến chiều 19/11, mưa lũ đã làm 1 người chết; 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi tại buôn Tơng Rang A, buôn Tơng Rang A và Thôn Ra Hăn, xã Yang Mao; có hơn 22.000 lượt nhà bị ngập; hơn 1.000 hộ bị cô lập; 7.765 hộ phải di dời khẩn cấp và đã sơ tán, di dời đến nơi an toàn.

Công an dùng ca nô ứng cứu người dân phường Tuy Hòa bị ngập lũ. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có tổng số 39 điểm bị sạt lở và 36 vị trí ngập nước, gây tắc đường do sạt lở, đứt đường trên tuyến Quốc lộ 19C, 29, 26 bị tắc nghẽn, xe cộ không lưu thông được.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, Công ty Điện lực Đắk Lắk phải cắt điện khẩn cấp một số khu vực để đảm bảo an toàn. Tính đến chiều 19/11, toàn tỉnh đang cắt điện 1.230 trạm biến áp, với 118.823 khách hàng bị mất điện…

Trong ngày 19/11, chính quyền các xã Yang Mao, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa, Phú Hòa 1, Đồng Xuân, Xuân Phước, Phú Mỡ, Xuân Lãnh… cũng di dời hàng trăm hộ dân ở vùng ngập lụt sâu đến nơi an toàn./.

