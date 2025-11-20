Đắk Lắk, Gia Lai gấp rút vận chuyển, phát lương thực cho dân vùng lũ, bị cô lập

Sáng 20/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng đang xảy ra trên địa bàn tỉnh, đơn vị nghiệp vụ và tổ chức đoàn thể trong lực lượng đã khẩn trương huy động các nguồn lực, tổ chức đoàn vận chuyển nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân vùng lũ.

Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, vận chuyển 10 tấn nhu yếu phẩm lên 3 xe hàng để kịp thời hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ kéo dài; trong đó, 2 xe xuất phát vào sáng 20/11 đến các địa phương ở phía Đông Đắk Lắk; 1 xe xuất phát vào tối 19/11 đến những khu vực đang bị chia cắt, ngập sâu thuộc các xã thuộc Yang Mao, Cư Pui (huyện Krông Bông cũ).

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, bên cạnh việc hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ, những ngày qua Công an tỉnh đã huy động lực lượng và thiết bị gồm 122 xe ôtô các loại, 40 canô, xuồng máy... để hỗ trợ các địa phương ứng phó với mưa lũ, đảm bảo an ninh trật tự khu vực lũ, ngập lụt. Ngoài ra, Công an tại các xã, phường cũng tổ chức ứng cứu, hỗ trợ nhân dân tại địa bàn tại các thời điểm khó khăn trong mưa lũ.

Tính đến 16 giờ, ngày 19/11, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã khiến 1 người chết; 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi; 22.938 lượt nhà bị ngập; 1.123 hộ bị cô lập; 7.765 hộ phải di dời khẩn cấp, đã sơ tán, di dời đến nơi an toàn, do nước đang tiếp tục dâng nên khả năng số nhà ngập tăng cao.

Tại tỉnh Gia Lai, ngày 20/11, song hành với công tác cứu nạn-cứu hộ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an tỉnh đã cùng với nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh chuẩn bị các suất ăn, đồ uống cho người dân đang bị cô lập trong vùng lũ.

Tại các vùng nước lũ dâng cao, chưa rút, hàng trăm hộ dân phải chịu đói, chịu khát lực lượng công an đã sử dụng cano, xuồng máy, thuyền phao để cung cấp lương thực cho người dân.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - Thiếu tướng Lê Quang Nhân, cho biết trong các ngày qua, lực lượng công an đã nỗ lực ứng cứu, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. Khi mưa ngừng rơi, song song với công tác cứu nạn, cứu hộ, lực lượng công an phải tiếp tục quan tâm chăm lo cho người dân, không để ai phải bị đói rét.

Hiện, công an tỉnh đã phối hợp, hỗ trợ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh chuẩn bị hơn 16. 000 suất đồ ăn cho nhân dân và trực tiếp vận chuyển đến địa bàn bị ngập sâu trong lũ. Bên cạnh việc trao tận tay các phần ăn cho hàng trăm người dân đã được cứu nạn, cứu hộ và đưa về tránh lũ tại phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh. Từ chiều đến đêm, cán bộ chiến sỹ công an đã vượt qua khó khăn, trực tiếp mang hàng ngàn phần cơm đến trao tặng cho bà con bị nước lũ cô lập.

Trong đêm 19/11, tại các khu vực xung yếu, ngập lụt nặng trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc, Thiếu tướng Lê Quang Nhân đã yêu cầu cán bộ, chiến sỹ khắc phục mọi khó khăn, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng quân đội và nhân dân triển khai công tác cứu hộ, giúp dân di dời, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Từ ngày 17/11 đến rạng sáng ngày 20/11, lực lượng Công an toàn tỉnh đã di dời hơn 12.000 người và giải cứu trên 500 trường hợp đến nơi trú ngụ an toàn và đang tiếp tục nỗ lực ứng cứu các trường hợp yêu cầu./.

Đắk Lắk tiếp tục ứng cứu người dân ra khỏi vùng nguy hiểm Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp cận người dân tại khu phố 9 bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao trong đêm; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã di dời hơn 3.500 hộ dân các khu vực về vị trí an toàn.