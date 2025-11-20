Quân đội huy động trên 7.700 lượt cán bộ, chiến sỹ giúp khắc phục hậu quả mưa lũ

Tối 20/11, theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, trong ngày, Bộ Quốc phòng đã điều động 7.735 lượt cán bộ, chiến sỹ (bộ đội: 3.951 người, dân quân 3.784 người) và 320 ôtô, 44 xuồng, 2 flycam, 3 chó nghiệp vụ để hỗ trợ, giúp nhân dân các tỉnh Trung Bộ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, hiện còn 6 điểm sạt lở, 4 điểm còn ngập lụt từ 0,2-0,5m tại Quảng Trị; 109 điểm sạt lở đất đá, đường giao thông (tại Đà Nẵng: 25 điểm, Quảng Ngãi: 75 điểm, Gia Lai: 3 điểm, Đắk Lắk: 6 điểm); còn ngập lụt 213 điểm (thành phố Đà Nẵng: 20 điểm, Gia Lai: 23 điểm, Đắk Lắk: 153 điểm, Khánh Hòa: 17 điểm).

Để tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, Bộ Quốc phòng đã có các công điện gửi các cơ quan, đơn vị, yêu cầu duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết, đặc biệt là lũ trên sông Ba, sông Kôn đang duy trì ở mức rất cao và các sông ở Khánh Hòa; điều động lực lượng, phương tiện tối đa, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, nhất là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, sẵn sàng ứng phó với những kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng và địa bàn đóng quân...

Trong ngày 20/11, Bộ Quốc phòng đã điều động máy bay Mi-171 của Quân chủng Phòng không-Không quân, chở Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu đi thị sát và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ, sạt lở đất tại các xã Tuy An Đông, Tuy An Tây (tỉnh Đắk Lắk).

Máy bay cất cánh lúc 14 giờ 05 từ sân bay Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đi xã Tuy An Đông (tỉnh Đắk Lắk), do thời tiết xấu không hạ cánh được, Đoàn công tác bay về sân bay Cam Ranh lúc 14 giờ 48, hạ cánh an toàn, kết thúc nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 573 tiếp cận, hỗ trợ người dân ở khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Bên cạnh đó, trong sáng 20/11, nhận được lệnh của Quân chủng Phòng không - Không quân về việc sẵn sàng bay cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ lụt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã lệnh cho Trung đoàn 930 chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân các tỉnh khu vực miền Trung.

Với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời, Sư đoàn 372 đã gấp rút chuẩn bị hai máy bay trực thăng Mi-171 và Mi-8, cùng khoảng 2 tấn hàng cứu trợ gồm lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu như lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… để vận chuyển đến các điểm bị cô lập.

Theo ghi nhận, nhiều khu vực của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk hiện vẫn đang mưa lớn, nước dâng nhanh, nhiều khu dân cư bị cô lập, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Hiện Trung đoàn 930 đang tiếp tục hoàn thiện công tác bảo đảm và sẽ cơ động hai trực thăng từ sân bay Đà Nẵng vào sân bay Phù Cát (Bình Định), sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay cứu trợ ngay khi thời tiết cho phép và khu vực tiếp nhận bảo đảm an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, giao Quân khu 5 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện phương châm "4 tại chỗ," trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập sâu tại nhiều khu vực của xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, thực hiện mệnh lệnh của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Lữ đoàn 572 đã khẩn trương cơ động lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân dân ứng phó lũ lớn.

Trong ngày 20/11, các tổ công tác của Lữ đoàn 572 sử dụng canô, xuồng máy và các phương tiện chuyên dụng vượt dòng nước chảy xiết đến những điểm bị cô lập.

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng đã tổ chức sơ tán an toàn 22 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó có người già, phụ nữ và trẻ em. Toàn bộ quá trình diễn ra trong điều kiện nước dâng nhanh, thời tiết xấu, nhưng cán bộ, chiến sỹ vẫn bám sát địa bàn, nỗ lực từng phút để đưa người dân đến nơi an toàn.

Không chỉ cứu hộ, lực lượng Lữ đoàn còn khẩn trương sơ cứu, vận chuyển 11 người dân bị thương do trượt ngã, va đập khi chạy lũ.

Sau khi được xử trí ban đầu ngay tại hiện trường, các nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế gần nhất bằng ca nô chuyên dụng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng cũng tiếp cận và hỗ trợ bàn giao một thi thể người dân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, Lữ đoàn 572 phối hợp chính quyền xã Tuy An Bắc tổ chức tiếp tế hơn 100 phần quà gồm mì tôm, lương khô, nước uống, đèn pin và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con tại các thôn bị ngập sâu, không thể tự túc lương thực./.

