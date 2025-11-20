Gia Lai: Những câu chuyện ấm lòng trong mưa lũ

Đã 2 ngày trôi qua, hàng ngàn hộ dân ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang vất vả vật lộn với mưa, lạnh, đói… Từng đoàn xe cứu trợ khắp nơi mang theo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm liên tục đổ về với người dân đang bị cô lập giữa biển nước mênh mông.

Những đội thiện nguyện mặc mưa gió, cần mẫn điều ca nô, mô tô nước… băng qua dòng nước xiết di tản người dân đến nơi an toàn.

Giúp người dân vượt qua nghịch cảnh

Sáng 20/11, con đường dẫn vào khu dân cư chợ Dinh (phường Quy Nhơn Đông) vẫn còn mênh mông nước, có nơi ngập sâu không thể tiếp cận bằng đường bộ.

Nhiều hộ dân bị mắc kẹt trong 2 ngày qua đã bắt đầu bị thiếu nước sạch và thức ăn. Giữa tình cảnh đó, những chuyến xe vận chuyển mì tôm, nước uống, áo mưa và thuốc men... đến từng cụm dân cư đã kịp thời đến với người dân, tiếp thêm nghị lực, tinh thần cho người dân vượt qua nghịch cảnh.

Trong khi những hậu quả nặng nề của cơn bão số 13 còn chưa kịp khắc phục, thành viên nhiều đoàn, hội, nhóm trên địa bàn khu vực phía Đông của tỉnh Gia Lai đã dầm mình trong nước lũ hai ngày qua để trực tiếp di dời người dân, tiếp tế lương thực, thực phẩm cùng lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương.

Anh Đặng Tiến Tính (người dân làng chài Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông) là một trong hàng trăm tình nguyện viên đang ngày đêm triển khai công tác cứu hộ tại khu vực chợ Dinh.

Anh kể, gia đình mình cũng vừa chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 gây ra. Thời gian qua, gia đình anh cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của các ngành, cấp, hội, nhóm…

Khi biết tin khu vực này bị ngập lụt nặng và cần sự giúp đỡ nên anh Tính cùng anh em mang theo phương tiện góp sức cùng chính quyền địa phương hỗ trợ cho bà con.

“9 giờ tối hôm qua tụi em mới về nhà; giờ tiếp tục gom đồ, bánh kẹo, cơm đem vào cứu trợ bà con. Mình cũng vừa chịu bão nặng nề, nhưng tinh thần dân tộc thôi… phải đoàn kết để giúp nhau vượt qua trận lũ lịch sử này,” anh Tính chia sẻ.

Phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “người có công góp công, người có của góp của”… vùng lũ phía Đông của tỉnh Gia Lai luôn được đón nhận sự giúp đỡ từ những điều bình dị nhất.

Chiếc xe ben của anh Nguyễn Ngọc Tây (đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn) thường ngày vốn là phương tiện kiếm sống của cả gia đình… Lũ đến, chiếc xe trở thành xe lội nước, băng qua nhiều nơi ở vùng rốn lũ để chở lương thực, nước uống.

Hai ngày qua, anh tự nguyện dùng xe để tiếp tế cho những khu dân cư bị cô lập, đồng thời hỗ trợ bà con đến nơi an toàn.

“Nhìn cảnh bà con phải leo lên nóc nhà kêu cứu và phải chịu đói, chịu rét tôi thấy thương vô cùng. Chỉ mong lũ rút nhanh, bà con sớm vượt qua khó khăn,” anh Tây tâm sự.

Có thể thấy, giữa bộn bề lo toan của người dân nơi vùng lũ, để góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, ổn định tinh thần… những đoàn cứu trợ liên tiếp đến với nhân dân vùng lũ. Chẳng ai biết ai, cứ có xe tiếp tế dừng, mọi người cùng xúm lại phụ giúp.

Người bê thùng nước, người bê thùng sữa… người yếu sức hơn cũng cố chen vào xách phụ bì bánh kẹo xuống điểm tập kết rồi vội vàng hòa lẫn vào đoàn người đến nơi khác.

Chẳng ai quen ai, nhưng nụ cười luôn nở trên gương mặt đã tái nhợt vì mưa lũ. Họ vui vì giữa hoạn nạn vẫn có nơi để nương nhờ.

Bà Huỳnh Thị Minh (Khu vực 6, phường Quy Nhơn Đông) chừng 70 tuổi, lấm lem trong bộ đồ còn dính đầy bùn đất, cho biết: Nước rút bớt, cả gia đình tranh thủ dọn dẹp sau cơn lũ giữ. Nước ngập hết nhà, dù nước rút những cũng chẳng thể tìm được cái ăn. Cuộc sống của gia đình bà phụ thuộc những hộp cơm, nắm xôi của các đoàn từ thiện.

Cầm hộp cơm trên nay, bà Minh phấn khởi “Bà con chúng tôi biết ơn lắm, cảm ơn Nhà nước và nhà hảo tâm đã kịp thời giúp đỡ.”

Giữa muôn trùng khó khăn ấy, tinh thần nghĩa đồng bào, tình người ấm áp đã phần nào giúp bà con vượt qua cơn lũ dữ.

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông cho biết: “Từ 4 giờ sáng hôm qua, chúng tôi đã huy động lực lượng di dời dân khỏi vùng nguy hiểm. Hôm qua đã huy động trên 1.000 suất quà, sáng nay thêm 1.000 suất nữa từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Anh em tập trung cao nhất để tiếp cận các điểm ngập sâu.”

Quần áo được đóng gói cẩn thận trước khi gửi vào vùng lũ. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Tiếp sức cho người dân vùng lũ

Mặc dù khá mệt mỏi sau một ngày cùng các chị em trong Chi hội Hướng dẫn viên du lịch tự do tại Bình Định phân loại, đóng gói hàng nghìn phần quà cứu trợ, hôm nay (20/11) chị Nguyễn Thị Thanh Thỏa từ sáng sớm đã có mặt tại Khách sạn Hải Âu, đường An Dương Vương để tiếp tục công việc này.

Hai tay thoăn thoắt đóng gói mì tôm, sữa hộp, chai nước vào mỗi phần quà, chị Thỏa tranh thủ chia sẻ: “Mưa lũ cũng khiến nhà cửa bề bộn, nhưng không bị thiệt hại nhiều, sau khi ổn định rồi mình cùng các anh chị em trong Chi hội hướng dẫn viên du lịch tự do Bình Định cố gắng chung tay, chung sức tiếp tế cho người dân vùng lũ. Người có công thì góp công, người có của thì góp của, tất cả cùng đồng lòng hướng về những gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa bão.”

Tại địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ này, có hàng trăm người dân các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam… tụ hội về đây để chuẩn bị những phần quà cứu trợ cho người dân vùng lũ. Các mặt hàng cứu trợ được chuẩn bị là những nhu yếu phẩm thiết thực, gồm mì gói, sữa hộp, nước uống, quần áo, thuốc men…

Dù bị thương ở chân, nhưng anh Trần Đại không quản vất vả, tích cực điều phối hàng cứu trợ đến các điểm tập kết khác nhau. Anh Đại cho biết: Khi thấy tình hình mưa lũ gây thiệt hại lớn cho bà con ở các vùng Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Tuy Phước…, anh đã lên mạng xã hội kêu gọi người dân ủng hộ nhu yếu phẩm, không ngờ mọi người ủng hộ rất nhiều.

Từ sáng hôm qua (19/11) tới giờ, anh cùng bạn bè túc trực tại đây để tiếp nhận nhu yếu phẩm cũng như điều tiết đến các địa điểm ngập lụt. Anh rất vui vì mọi người đều mang theo tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, hướng về người dân vùng lũ.

Không những kêu gọi các nhà hảo tâm và người dân ủng hộ nhu yếu phẩm, các anh còn huy động xuồng máy, mô tô nước của các doanh nghiệp hoạt động du lịch tham gia hoạt động cứu trợ.

Đêm qua, các anh vẫn nhận được nhiều cuộc gọi đề nghị cứu trợ nhưng do nước lên cao và đêm tối không thể đến cứu trợ được. Sáng nay, hoạt động cứu trợ lại tiếp tục, có bao nhiêu, các anh cố gắng giúp bấy nhiêu.

Anh Phạm Hoàng Trực, Ủy viên Hiệp hội du lịch tỉnh Gia Lai cho biết: Ngày 19/11, Hiệp hội phối hợp với các nhà hảo tâm kêu gọi được 6.000 phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm như nước uống đóng chai, sữa bịch, mì tôm, thuốc men, đồ vệ sinh cá nhân cho bà con vùng bị cô lập do mưa lũ; hôm nay, kêu gọi được khoảng 4.000 phần quà và tiếp tục gửi đến bà con.

Hiệp hội rất mong các nhà hảo tâm ủng hộ nhiều hơn nữa để có thể đồng hành cùng chính quyền các địa phương gửi đến người dân trong thời điểm khó khăn này.

"Ban đầu lượng quà cứu trợ ít, chúng tôi tự đóng gói được nhưng khi lượng quà nhiều thì việc phân chia đôi lúc quá tải. Tuy nhiên, sau khi biết chúng tôi đang thực hiện việc này thì rất nhiều người dân đến đây hỗ trợ, đủ các thành phần lao động, trí thức, sinh viên các trường đại học, thậm chí có cả học sinh cấp 2 cũng đến cùng cha mẹ để chung tay góp sức cho công tác này. Hy vọng việc làm của chúng tôi phần nào tiếp thêm sức mạnh cho người dân bị cô lập do mưa lũ. Mong lũ sớm rút để bà con ổn định cuộc sống," anh Trực cho biết thêm.

Tại Gia Lai, tình hình thời tiết vẫn còn nhiều phức tạp, mưa lớn được dự báo sẽ tiếp diễn đến ngày 22/11. Tuy nhiên, thiên tai cũng không ngăn được tinh thần thiện nguyện, tương thân, tương ái của người dân nơi đây, trong mưa lớn vẫn có hàng chục nghìn phần quà cứu trợ của chính quyền các cấp, của các tổ chức được gửi đến tay người dân.

Theo thống kê sơ bộ, tại Gia Lai hiện có hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu trên 1,5 m, nhiều nơi ngập từ 2-3 m, phân bố rộng trên toàn tỉnh; tập trung chủ yếu tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Ayun Pa và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, la Sao, la Tul, la Pa, la Rsai, Uar, Phú Túc, Pờ Tó... Đợt thiên tai gây thiệt nhà ở, tài sản, cây cối, hoa màu, kênh mương, hồ đập, cơ sở sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp; ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Nhằm sớm ổn định cuộc sống, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xuất cấp 2.000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân./.

Gia Lai: Tiếng nổ dưới đất gây nhiều vết nứt tại nhà dân ở xã Ia Rsai Trong cơn mưa lớn, người dân xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai phát hiện tiếng nổ phát ra từ dưới đất làm xuất hiện các vết nứt rộng khoảng 0,5cm, dài từ 7-10m, sâu 0,6-1,5m tại 3 nhà dân.