Thủy điện Đa Nhim xả lũ, hàng nghìn người dân Lâm Đồng không thể về nhà

Sau trận lũ lịch sử kéo dài suốt đêm 19/11, “thị trấn cổ D’ran” (nay là xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng) đã trở nên tan hoang chỉ sau vài giờ bị nước lũ “quần thảo”.

Bản tin 24h của VietnamPlus có những nội dung đáng chú ý sau:

“Thị trấn cổ D’ran” tan hoang sau lũ

Sư đoàn 305 cơ động trong đêm giúp dân ứng phó lũ, lụt

Tiếng nổ dưới đất gây nứt nhà tại xã Ia Rsai, Gia Lai./.