Xuất hiện đợt triều cường ở mức cao ven biển Đông Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 20/11 đến ngày 21/11, ven biển các tỉnh/thành phố từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau có mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu là 4,15 - 4,2m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 1h - 3h và từ14h – 17h. Khu vực ảnh hưởng là khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao

Dự báo, từ ngày 22-23/11, mực nước cao nhất ngày tại ven biển phía Đông của Nam Bộ có xu hướng biến đổi chậm, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 4,15 – 4,25m. Cảnh báo cấp độ rủi do thiên tai do triều cường cấp 1.

Đây là kỳ triều cường ở mức cao, dự báo kéo dài đến ngày 24/11. Các chuyên gia về thủy văn lưu ý, triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông phía Đông Nam Bộ.

Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và đầu giờ chiều. Ngoài ra, triều cường cao trong giai đoạn này còn làm gia tăng xâm nhập mặn trong nội đồng.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình./.

Đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục vượt báo động 3 Theo ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch có khả năng xuất hiện từ ngày 20-22/11 (tức ngày 1-3/10 âm lịch).