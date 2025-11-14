Triều cường lại dâng vượt báo động 3, Cần Thơ nguy cơ ngập sâu giữa đêm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, ngày 14/11 (25/9 Âm lịch), mực nước trên sông Hậu tại Cần Thơ đã dâng cao trở lại, vượt mức báo động 3 dù chưa tới kỳ triều cường đầu tháng 10 Âm lịch.

Cụ thể, số liệu thực đo lúc 1 giờ 30 sáng 14/11 tại Trạm Thủy văn Cần Thơ (sông Hậu) ghi nhận đỉnh triều đạt 2,03m, cao hơn 3cm so với cấp báo động 3 (2,00m).

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ dự báo, đỉnh triều của đợt này sẽ tiếp tục lên cao và có khả năng đạt 2,18m vào lúc 2 giờ sáng 15/11, vượt báo động 3 là 0,18m.

Với mực nước này, cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng ngập sâu, nguy hiểm trên diện rộng tại các khu vực trũng thấp, ven sông, với thời gian ngập dự kiến kéo dài từ 0 giờ 30 đến 4 giờ 30 sáng.

Không chỉ tại trạm trung tâm Cần Thơ, mực nước tại các trạm khác trên địa bàn cũng dâng cao trong sáng 14/11. Tại Trạm Đại Ngãi (sông Hậu), mực nước đo được là 1,92m, vượt báo động 2 là 2cm. Tại Trạm Trần Đề (sông Hậu), mực nước là 2,14m, vượt báo động 2 là 3 cm.

Đặc biệt tại các kênh nội đồng, Trạm Phụng Hiệp (kênh Cái Côn) ghi nhận mực nước 1,74m, vượt báo động 3 đến 0,39m; Trạm Vị Thanh (kênh Xà No) ở mức 1,00m, vượt báo động 3 0,25m.

Nhận định về đợt triều cường này, ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, cho biết đỉnh của đợt triều cường cuối tháng 9, đầu tháng 10 Âm lịch sẽ thấp hơn đợt triều cường lịch sử vừa qua từ 5-12cm.

Từ nay đến cuối năm còn 2-3 đợt triều cường nữa, nhưng đỉnh triều sẽ thấp hơn và thời gian ngập lụt sẽ ngắn hơn, mức độ nguy hiểm giảm bớt.

Trước diễn biến của đợt triều cường này, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Công văn số 2295 về việc triển khai các giải pháp chủ động ứng phó, hỗ trợ, khắc phục hậu quả.

Theo nhận định của các cơ quan chuyên ngành, đợt triều cường dâng cao lần này do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 13 gây mưa, kết hợp với lũ ở hạ lưu sông Mê Kông.

Tình hình này có nguy cơ cao gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất và an toàn của hệ thống đê bao, bờ bao tại các khu vực trũng, thấp ven sông.

Để chủ động ứng phó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã đề nghị các sở, ban ngành và địa phương khẩn trương thực hiện nhiều nội dung trọng tâm.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn theo dõi diễn biến mưa, lũ, triều cường; khẩn trương rà soát, kiểm tra, gia cố các đoạn đê bao, bờ bao có nguy cơ xảy ra sự cố; đồng thời phối hợp vận hành hệ thống cống ngăn triều đảm bảo hiệu quả chống ngập cho thành phố.

Công an thành phố được yêu cầu tăng cường lực lượng, phương tiện để phân luồng, chủ động phương án khắc phục sự cố giao thông và đảm bảo an toàn tại các đoạn đường có nguy cơ bị ngập sâu.

Sở Xây dựng rà soát toàn bộ các tuyến đường, khu dân cư bị ngập, thống kê mức độ ngập sâu để kịp thời thông tin đến người dân và phối hợp điều tiết giao thông.

Đối với ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo được chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, tránh đuối nước cho học sinh; căn cứ dự báo tình hình triều cường để điều tiết thời gian đến trường và tan học phù hợp, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các em học sinh, giáo viên tại các khu vực ngập sâu.

Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Cần Thơ kiểm tra mức độ an toàn lưới điện, trạm biến áp tại các khu vực bị ngập, đặc biệt là trường học và khu dân cư.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường được yêu cầu chủ động tổ chức kiểm tra các tuyến đường, nắp hố ga, rà soát trụ đèn, tín hiệu giao thông để tránh rò rỉ điện, và tổ chức thu gom rác tại các miệng cống sau khi triều rút. Đối với các khu vực ven sông, cồn, phải khẩn trương gia cố, tôn cao các đoạn đê, bờ bao thấp, yếu và chủ động phương án bơm tiêu úng bảo vệ sản xuất.

Trước đó, vào sáng 6/11, triều cường trên sông Hậu tại thành phố Cần Thơ đã lên mức 2,35m, chính thức lập mốc lịch sử mới. Đỉnh triều này đã vượt 2cm so với mốc lịch sử cũ 2,33m (ghi nhận vào ngày 23/10). Đợt triều cường lịch sử đầu tháng 11 đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng tại khu vực nội ô, ảnh hưởng nặng nề đến giao thông, sinh hoạt và kinh doanh của người dân.

Nhiều tuyến đường và khu vực trước đây chưa từng ngập hoặc ngập ít đã chìm trong biển nước. Cụ thể, tại phường Bình Thủy, các tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám và Bùi Hữu Nghĩa ghi nhận mức ngập sâu nhất từ trước đến nay.

Tại phường Ninh Kiều, nước tràn qua Bến Ninh Kiều, gây ngập các tuyến đường trung tâm và tại phường Cái Răng, ngay cả Khu dân cư Nam Long, vốn cao ráo, cũng bị nước triều tấn công./.

