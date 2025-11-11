Cà Mau: Triều cường vượt kỷ lục, gây khó khăn sinh hoạt người dân

Tại tỉnh Cà Mau, hơn nửa tháng qua triều cường dâng cao gây ngập úng nhiều nơi ở các khu vực thành thị và nông thôn, gây khó khăn trong sinh hoạt cho người dân và phương tiện di chuyển.

Đây được xem là đợt triều cường vượt kỷ lục sau nhiều năm ở Cà Mau.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, đỉnh triều tại khu vực này liên tục duy trì ở mức cao và đã thiết lập mốc triều lịch sử mới.

Cụ thể, mực nước đỉnh triều tại Trạm Thủy văn Cà Mau có đạt mức 1,21m, vượt mức báo động 3 (0,85m) là 0,36m, vượt đỉnh triều lịch sử năm 2023 là 0,05m; tại trạm thủy văn Phước Long mực nước đỉnh triều cao nhất đạt 1,20m vượt báo động 3 (0,90m) là 0,3m, vượt đỉnh triều lịch sử năm 2023 là 0,01m.

Đặc biệt, đợt triều cường từ ngày 3-12/11/2025 được cảnh báo có cường độ rất mạnh. Cụ thể, tại trạm Gành Hào, đỉnh triều cao nhất được dự báo có thể vượt báo động 3 tới 30-35 cm, đạt mức 2,50-2,55 mét.

Cảnh báo rủi ro thiên tai do ngập lụt được nâng lên cấp độ 2.

Theo nhiều người dân ở phường An Xuyên, phường Tân Thành (trung tâm tỉnh Cà Mau), triều cường dâng cao đã gây ra ngập úng nhiều tuyến đường như, Phan Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, Bùi Thị Trường,….khiến hoạt động đi lại, sinh hoạt của người dân gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Chí Nguyện, người dân phường Tân Thành cho biết: “Hàng năm tình trạng ngập úng tại các tuyến đường nội ô ít xảy ra, tuy nhiên năm nay tình trạng ngập úng kéo dài thời gian hơn, mực nước dâng cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm.”

Đường Trần Văn Hoài, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, ngập sâu trong nước do triều cường dâng cao kết hợp mưa to. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Còn tại phường Bạc Liêu (trung tâm tỉnh Bạc Liêu cũ) từ đầu tháng 10/2025 đến nay, triều cường cùng mưa lớn kéo dài gây ngập sâu ở nhiều tuyến đường khu vực nội ô và nhiều khu vực trũng, thấp ở các khu dân cư ở địa bàn.

Ngoài ra, do tình trạng ngập úng kéo dài liên tục, khiến cho nhiều tuyến đường bị hư hỏng, mặt đường xuất hiện nhiều “ổ voi, ổ gà” tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bạc Liêu, phường đang phối hợp với Ban Quản lý dự án xây dựng khẩn trương triển khai các dự án chống ngập úng khu vực nội ô như: nạo vét cống Trần Quỳnh (đoạn từ Cầu Xáng đến đường Võ Thị Sáu), nâng cấp tuyến đường Trần Phú, dự án kè bờ sông Bạc Liêu,...

Cùng với đó, triển khai khắc phục những điểm hư hỏng ở các tuyến đường nhằm hạn chế rủi ro tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn trong những giờ cao điểm.

Theo ông Huỳnh Minh Nhân, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, ghi nhận đỉnh triều cường đến sáng ngày 11/11/2025, mực nước cao nhất quan trắc được tại trạm Gành Hào đạt 2,15m vượt báo động 2 (2,00m) 0,15m; tại trạm Cà Mau đạt 1,14m vượt báo động 3 (0,85m) 0,29m; tại trạm Phước Long (kênh Quản Lộ-Phụng Hiệp) đạt 1,13m vượt báo động 3 (0,90m) là 0,23m, tại trạm Năm Căn đạt 1,59m xấp xỉ báo động 3 (1,60m), tại trạm Sông Đốc đạt 1,13m vượt báo động 3 (0,95m) 0,18m.

Cũng theo Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau Huỳnh Minh Nhân, do ảnh hưởng triều cường dâng cao xuất hiện ngập lụt ở những vùng trũng, thấp ở ven sông, kênh, vùng ngoài đê bao ảnh hưởng bị ngập lụt nhiều nơi.

Cụ thể các xã, phường bị ảnh hưởng như: Gành Hào, Tân Thuận, Tân Tiến, Tam Giang, Láng Tròn, Giá Rai, Phước Long, Vĩnh Thanh, Phong Hiệp, Phong Thạnh, Sông Đốc,...

Ngoài ra, các tuyến đường có cao trình thấp ở các phường nội ô bị ngập úng như: Đường Lý Bôn, Đề Thám, Lê Lai,.... (phường An Xuyên), đường Bùi Thị Trường, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Khuyến, Phan Ngọc Hiển, Hùng Vương (phường Tân Thành).

Thời gian ngập lụt lớn nhất, từ 05h00-10h30 và 19h00-23h30 từ ngày 11-12/11/2025. Độ ngập khoảng 10-25cm, có nơi trên 25cm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt cấp độ 2.

Trước diễn biến phức tạp của triều cường, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình. Tăng cường kiểm soát, gia cố đê bao, bờ bao và vận hành điều tiết nước qua các hệ thống cống, đập.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tại các khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển chủ động các biện pháp phòng tránh như, kê cao tài sản, ngắt điện tại các vị trí ngập lụt và hạn chế đi lại trong các khung giờ triều cường đạt đỉnh để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản./.

