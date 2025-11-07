Quảng Ngãi: Triều cường dâng cao gây ngập 500 nhà dân ở đặc khu Lý Sơn

Chính quyền đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cùng người dân đang khẩn trương ứng phó với thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Do ảnh hưởng của bão số 13, tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động dữ dội.

Triều cường dâng cao tràn vào đất liền, gây ngập 500 nhà dân ở thôn Tây An Hải.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa thể ứng cứu, đưa 3 trường hợp bị sóng biển cuốn ra xa ở Lý Sơn vào bờ an toàn.

Cũng do ảnh hưởng của bão, một số địa phương trong tỉnh như Ba Vinh, Minh Long, Ngọc Linh, Măng Bút, Nghĩa Giang bị mất điện cục bộ khiến việc sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn./.