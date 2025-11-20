Đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục vượt báo động 3

Thành phố Hồ Chí Minh lại bước vào đợt triều cường mới đầu tháng 10 âm lịch, được dự báo tiếp tục gây ngập lụt nhiều khu vực và các tuyến đường trũng thấp.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ khuyến cáo người dân cần chủ động phòng chống triều cường, hạn chế lưu thông tại khu vực ngập để đảm bảo an toàn.

Theo ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch có khả năng xuất hiện từ ngày 20-22/11 (tức ngày 1-3/10 âm lịch).

Cụ thể mực nước tại trạm Phú An, Nhà Bè có thể lên mức 165-170cm (trên báo động 3 từ 5-10cm), thời gian xuất hiện từ 4-6h và 17-19h; tại trạm Thủ Dầu Một mực nước có thể lên mức 175-180cm (trên báo động 3 khoảng 15-20cm); cấp độ rủi ro thiên tai do triều được dự báo ở cấp 2.

Triều cường ở mức cao sẽ gây ngập cục bộ một số tuyến đường như: Trần Xuân Soạn, Đào Sư Tích, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Bình, Lê Văn Lương, Quốc lộ 50, Phạm Hữu Lầu, đường Nguyễn Văn Hưởng; các vùng trũng thấp, ven sông khu vực Thuận An, Thủ Dầu Một, Tân Thuận, Phú Thuận, Nhà Bè, Bình Quới, Thảo Điền...

Trong tình hình biến đổi khí hậu, nền đất Thành phố Hồ Chí Minh sụt lún, diễn biến triều cường những tháng cuối năm được dự báo kéo dài và phức tạp. Hiện trạng ngập lụt sâu và kéo dài hơn thường lệ trong đợt triều cường cuối tháng 9 âm lịch vừa qua là thí dụ điển hình, cho thấy những rủi ro, hệ lụy khó lường của triều cường.

Vì vậy, người dân cần chủ động theo dõi thông tin thời tiết từ các cơ quan chức năng để kịp thời ứng phó, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm chiều tối khi mưa lớn thường bất ngờ xảy ra.

"Người dân cần tuyệt đối không đi bộ, lái xe di chuyển qua các tuyến đường thường xuyên ngập sâu, nước chảy xiết trong thời điểm triều cường dâng cao để đảm bảo an toàn," ông Trần Văn Hưng khuyến cáo.

Cùng với đó, ông Hưng cho hay hộ gia đình sinh sống tại khu vực trũng thấp cần kiểm tra, gia cố lại hệ thống thoát nước xung quanh nhà, kê cao các đồ dùng trong nhà, chú ý an toàn điện, chuẩn bị sẵn các vật dụng chống ngập như bao cát, ván chắn nước… để hạn chế thiệt hại khi triều cường dâng cao.

Tình trạng ngập do triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp.

Để tìm lời giải cho bài toán này, cần nhiều giải pháp đồng bộ, căn cơ từ quy hoạch hạ tầng, đầu tư các công trình tiêu, thoát nước đến các máy bơm công suất lớn… và cả ý thức của người dân trong việc giữ thông thoáng hành lang thoát nước, không xả rác bừa bãi ra sông, kênh rạch, cống thoát nước, giúp giảm áp lực ngập lụt đô thị, tạo thuận lợi cho sinh hoạt, đi lại của người dân./.

Người dân ở TP Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long chật vật do triều cường Triều cường dâng cao lúc sáng sớm khiến nhiều khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long ngập sâu diện rộng, người dân phải gấp rút sơ tán đồ đạc và chật vật di chuyển để kịp giờ đi làm, đi học.