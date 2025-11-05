Thành phố Hồ Chí Minh: Triều cường lên cao, sinh hoạt người dân đảo lộn

Chiều ngày 5/11, triều cường lên cao vượt mức báo động III (trên 1,6 m) khiến sinh hoạt, đi lại của người dân Thành phố Hồ Chí Minh bị đảo lộn. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước, cộng với đúng vào giờ tan tầm, tan học của học sinh nên việc di chuyển, đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận tại khu vực bán đảo Thanh Đa-Bình Quới (phường Bình Quới, Thành phố Hồ Chí Minh), nước đã bao vây, cô lập nhiều tuyến đường. Người dân tại đây cho biết, nước dâng cao liên tục, tràn qua bờ bao, làm ngập nhiều tuyến đường, con hẻm, tràn vào nhà, khiến cuộc sống và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Trên nhiều tuyến đường, người dân vất vả dắt xe, lội nước về nhà vì chết máy, nhiều khu vực giao thông hỗn loạn bởi dòng người, dòng xe.

Một người dân loay hoay dẫn xe trên đường cho biết, “xe tôi đã bị chết máy ngay khi vào vùng nước ngập, dẫn bộ cả mấy km rồi, rất vất vả, vừa phải di chuyển chậm chạp, dò dẫm tránh ổ gà, vừa canh chừng sóng nước từ xe ôtô chạy qua.”

Trong khi đó, nhiều người dân cho biết dù đã chủ động dùng bao cát, vách ngăn chắn nước nhưng không ngăn được dòng nước tràn vào nhà, buộc phải khẩn cấp di dời vật dụng dưới đất để tránh ngập nước hư hại, gây rò rỉ điện.

Còn tại khu vực phường Tân Mỹ, Phú Thuận (khu vực Quận 7 cũ), nước cũng ngập sâu trên nhiều tuyến đường như: Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Tân Phú, Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Lương...

Ghi nhận trên đường Trần Xuân Soạn, triều cường lên cao, nước tràn vào "biến phố thành sông," nhiều nơi ngập sâu hơn 50 cm, người dân không dám đi lại hoặc đi lại chậm chạm vì mặt đường đã hư hỏng, nhiều ổ trâu, ổ gà...

Triều cường dâng cao và rút chậm cũng phá vỡ kết cấu mặt đường, khiến hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông.

Anh Nguyễn Quang Minh, phường Phú Thuận, cho biết: Sau mỗi đợt triều cường đường xá xuống cấp nghiêm trọng, như: đoạn ngã tư đường Hoàng Quốc Việt và Nguyễn Lương Bằng, hay khúc quanh lên cầu Tân Thuận gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông, nhất là khi xảy ra triều cường.

Còn chị Phạm Thị Hòa, người dân phường Tân Mỹ chia sẻ: “Mặc dù, trường học đã điều chỉnh lịch tan học sớm hơn thường lệ 1,5 tiếng, nhưng khi đến trường, nước đã ngập băng cả đường vào trường, xe chết máy, hai mẹ con lại phải lội bộ về nhà.”

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, triều cường ngày 5/11 cao nhất đạt 1,82 m tại khu vực Thủ Dầu Một, 1,65m tại trạm Nhà Bè và 1,7 m tại trạm Phú An, kết hợp mưa cục bộ, khiến nước dâng nhanh và khó rút.

Trong 2 ngày tới, mực nước tiếp tục dâng cao, cảnh báo ngập lụt nghiêm trọng tại các khu vực, với đỉnh triều có thể lên 1,85 m tại khu vực Thủ Dầu Một và 1,7m tại trạm Nhà Bè. Đây là mực nước cao kỷ lục và diễn biến phức tạp, sẽ còn ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, đi lại của người dân.

Trước tình hình này, nhiều trường học đã điều chỉnh giờ tan ca của học sinh, khuyến cáo cha mẹ đón con sớm. Nhiều người dân cũng chủ động các biện pháp che chắn bảo vệ nhà cửa tài sản.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo người dân chủ động ứng phó với triều cường, hạn chế thiệt hại, hư hỏng phương tiện trong diễn biến phức tạp của đợt triều cường cuối năm./.

