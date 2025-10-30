TP Hồ Chí Minh và Đồng Tháp trước nguy cơ mất vụ hoa Tết do triều cường

Trong những ngày qua, triều cường kết hợp mưa lớn đã gây ngập nhiều diện tích sản xuất trồng mai cảnh, hoa cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp, gây ảnh hưởng đến vụ hoa Tết.

Thành phố Hồ Chí Minh: Triều cường dâng cao, người dân Bình Lợi lo mất vụ mai Tết

Mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao trong những ngày qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khiến 900 ha canh tác nông nghiệp tại xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh ngập trong nước.

Nếu tình trạng này kéo dài, thiệt hại rất lớn. Nông dân ở đây mong muốn các cơ quan chức năng, chính quyền địa phướng sớm vào cuộc với các giải pháp cụ thể, nhanh chóng để giảm thiệt hại cho hoạt động sản xuất của người dân.

Gần 3 ha mai vàng của gia đình anh Lâm Hồng Thuyết tại xã Bình Lợi bị ngập trong nước hơn 1 tuần nay. Anh Thuyết cho biết, từ trận triều cường ngày 23/10 đến nay, nước từ kênh rạch tràn vào vườn, dù dùng đủ mọi cách vẫn không cứu vãn được tình hình. Tình trạng ngập úng nếu kéo dài sẽ gây ra thiệt hại không nhỏ cho nông dân tại đây.

“Khu vực này là vùng trũng, mọi năm đều bị ngập do triều, nhưng nước lên rồi rút, vườn mai an toàn. Thế nhưng năm nay, nước triều dâng cao, kéo theo mưa lớn, tràn bờ. Ngay khi bị ngập, tôi đã bơm 3 ngày liên tiếp, đến ngày 25/10 mà nước không rút được, đành bỏ luôn. Những tuyến kênh có lưới điện, chi phí chạy máy bơm chưa đến 100.000 đồng/ngày, còn chạy máy nổ thì mất khoảng 200.000 đồng/ngày,” anh Thuyết cho biết.

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Văn Thiêm, chủ vườn mai Bảy Thiêm, xã Bình Lợi cho biết: Đến ngày 29/10, vẫn còn nhiều điểm ngập sâu đến 30 cm. Như mọi năm, nông dân tại vùng mai vàng Bình Lợi đang tất bật cắt cành, tỉa lá, bón phân tạo nụ, đón mùa mai Tết.

Đến nay đã là 1 tuần rồi, nếu nước có rút ngay thì những vườn mai từ 3 năm trở lên cũng bị chết úng khoảng 10%, thiệt hại 20%. Nếu kéo dài thêm 2-3 tuần nữa thì nguy cơ thiệt hại lên đến 50%.

"Cây mai ngâm mình trong nước lâu, bộ rễ bị hư, thối, nhất là với những cây mai mới trồng. Nếu không thì cũng bị suy, khó chăm sóc, nguy cơ Tết này không làm nụ, phải chờ sang năm, người trồng mai lo mất vụ Tết,” anh Thiêm chia sẻ.

Trong khi nông dân trồng mai nóng lòng mong nước rút, thì nhiều hộ nông dân khác buộc phải cấp tập thu hoạch nông sản, nếu không sẽ mất trắng. Gia đình bà Nguyễn Thị Kiều, xã Bình Lợi (Thành phố Hồ Chí Minh) có 6 công đất trồng sả, dự kiến khoảng 3,5 tháng nữa mới được thu hoạch. Thế nhưng, 1 tuần nay vườn sả ngập trong nước.

“Vườn sả này còn non quá, nhưng chờ nước rút thì thối, hỏng hết, tôi đành phải thu sớm, bán vớt vát được đồng nào hay đồng ấy, công trồng mình cực khổ quá. Bình thường 7000 đồng/kg thì nay bán chưa được phân nửa, không biết có đủ tiền chi phí. Với tình trạng ngập nước thế này, e rằng vài tháng nữa cũng chưa canh tác lại được,” bà Kiều buồn bã chia sẻ.

Ấp 3 là một trong những khu vực ngập nặng nhất trên địa bàn xã Bình Lợi, trong đó 80% diện tích canh tác nông nghiệp, tương đương 240 ha đang bị ngập trong nước.

Ông Huỳnh Công Thành, Trưởng ấp 3, xã Bình Lợi cho biết, với diễn biến hiện nay, tình trạng ngập lụt sẽ kéo dài trong khoảng 1,5 tháng nữa, nguy cơ vườn mai nở sớm, mất mùa Tết là hiện hữu.

“Khi nước rút, nắng lên lá sẽ rụng ngay, bông trổ trước Tết, thiệt hại lúc đó có thể lên đến 80%. Chúng tôi cũng đã đi khảo sát, tình trạng bà con nông dân rất khó khăn, cần giải pháp cấp thiết chống ngập để cứu vãn,” ông Thành cho biết.

Cũng theo ông Thành, trên địa bàn ấp 3 có 4 hệ thống cống thủy lợi, nhiều năm nay đã giao cho địa phương vận hành nhưng hiện chỉ có cống Kênh 1 có máy bơm đang hoạt động, nên việc tiêu thoát nước kênh nội đồng gần như không hiệu quả.

Chi phí vận hành các trạm bơm này hiện nay do nông dân tự nguyện đóng góp, nhưng lại không có “nhạc trưởng” đứng ra vận động người dân. Nhiều cống bị hư hỏng, xuống cấp, chưa được sửa chữa, bảo trì kịp thời, khiến cống thủy lợi dù có cũng như không.

“Nếu 4 cống vận hành ngay khi có triều cường, thì không đến nỗi ngập thế này,” ông Thành cho biết thêm.

Triều cường kết hợp mưa lớn gây thiệt hại nhiều diện tích hoa cảnh ở Đồng Tháp

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, trong những ngày qua, triều cường kết hợp mưa lớn đã gây ngập nhiều diện tích sản xuất hoa kiểng gần các bờ bao, kênh mương trên địa bàn phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Diện tích sản xuất hoa trang của ông Trần Tấn Phương, ấp Tân Lợi, phường Sa Đéc, bị triều cường nhấn chìm trong nước. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Thống kê của Phòng Kinh tế hạ tầng phường Sa Đéc cho thấy, mưa lớn, triều cường lên cao kèm theo giông lốc gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên địa bàn Phường Sa Đéc, làm tốc mái 1 căn nhà và 2 phòng trọ, ước thiệt hại 30 triệu đồng.

Các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn cũng chịu thiệt hại về cây ăn trái ước khoảng 22,78 ha, hoa màu, hoa cảnh, cây công nghiệp ngắn ngày ước khoảng 75 ha, thủy sản ước khoảng 0.825 ha. Tổng mức thiệt ước trên 8 tỷ đồng.

Ông Trần Tấn Phương, chuyên sản xuất hoa trang(mẫu đơn ta), cúc mâm xôi và cây công trình tại ấp Tân Lợi, phường Sa Đéc cho biết, trong đợt triều cường ngày mồng 1/9 âm lịch, mặc dù gia đình đã dùng máy bơm bơm nước ngập trong vườn ra ngoài liên tục 3 ngày nhưng vườn cây 1 ha cũng khó sống nổi, ước thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Đồng thời 500 cây công trình có nguy cơ chết một nửa.

Còn ông Võ Văn Lê, chuyên sản xuất hoa mai và tắc (quất) tại khóm Tân Lập, phường Sa Đéc cũng khẩn trương bơm nước ra khỏi vườn mai trong 3 ngày liên tiếp. Theo ông Lê, vườn mai 300 gốc nước vào cao 1 mét, ngập tận ngọn mai nên dù bơm được nước ra thì cũng đã ngâm gốc mấy ngày.

Cả 300 gốc mai có nguy cơ rụng lá và kiệt sức. Còn với 600 chậu quất, dù cả nhà đã khẩn trương di dời lên cao nhưng cũng đang có dấu hiệu vàng lá và rụng trái vì bị ngâm nước hơn 1 ngày, năm nay sẽ không bán được dịp Tết Nguyên đán, ước thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Là người dân từ địa phương khác đến phường Sa Đéc thuê đất sản xuất hoa cảnh, ông Huỳnh Công Nam cho biết, trên diện tích 2.000 m2, ông sản xuất 20.000 gốc sứ lớn nhỏ.

Nhưng trong mấy ngày trước triều cường dâng cao, cả vườn sứ ngập khoảng 1 mét. Ông đã dùng 3 máy bơm để bơm nước ra khỏi vườn trong suốt 3 ngày nhằm cứu vườn. Thiệt hại nhìn thấy trước mắt dù chưa thể thống kê con số cụ thể.

Trước những tổn thất này, UBND phường Sa Đéc đã chỉ đạo ngành chuyên môn, lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân gia cố tạm thời bằng bao tro và tấn mũ, thuê cobe gia cố các đoạn xung yếu; vận động người gia cố đầu đất và bơm thoát nước ra, khắc phục thiệt hại.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường Sa Đéc đã chỉ đạo Ủy ban nhân phường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và huy động toàn bộ lực lượng quân sự, công an khẩn trương đến hiện trường nắm tình hình, động viên nhân dân, thống kê thiệt hại, khắc phục nhanh giao thông ở những nơi gây ách tắc đảm bảo lưu thông trên các tuyến.

Ủy ban nhân dân phường tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn thống kê, đánh giá thiệt hại của người dân để tổng hợp báo cáo theo quy định. Đồng thời, hỗ trợ người dân khắc phục sớm ổn định cuộc sống.

Cụ thể, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã đến thăm hỏi các hộ gia đình tốc mái; đồng thời đang đề nghị hỗ trợ 1 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà tốc mái số tiền 20 triệu đồng.

Trong đợt triều cường cộng hưởng mưa lớn này, tại xã Phú Hựu đã tổ chức khắc phục, gia cố, tôn cao bờ các đoạn triều cường dâng cao tràn bờ. Tính đến thời điểm này, xã Phú Hựu vẫn trong ngưỡng kiểm soát, chưa có thiệt hại về sản xuất của người dân trên địa bàn xã.

UBND xã có kế hoạch cùng lực lượng dân quân tự quản, người dân chuẩn bị ứng phó với đợt triều cường tiếp theo trong thời điểm rằm tháng 9 âm lịch - ông Võ Công Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hựu cho biết.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, đỉnh lũ kết hợp với đỉnh triều cường năm 2025 ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân trên địa bàn.

Tính đến chiều ngày 27/10, toàn tỉnh có 25/102 xã, phường bị ảnh hưởng trực tiếp. Cụ thể, nước tràn nhiều tuyến bờ bao làm vỡ một đoạn đê bao tại khu vực Trạm bơm Thạnh Lợi 6, xã Trường Xuân; tuyến đê bao bờ Đông kinh 5 Phước thuộc địa bàn ấp 2A, xã Phương Thịnh bị vỡ một đoạn dài khoảng 12 m; vỡ tổng cộng 296 m của nhiều tuyến bờ bao tại các ấp Tân Bường B, Tân An, Tân Bường A, Tân Luông B và Tân Thiện của xã Hiệp Đức…

Mưa, lũ và triều cường đã làm ngập nhiều nhà dân và kết cấu hạ tầng; gây thiệt hại hoàn toàn 11 ha hoa màu và 361 ha lúa vừa xuống giống; thiệt hại khoảng 30-70% vườn cây ăn trái với khoảng 570,5 ha và 7,96 ha ao nuôi cá. Ước tổng thiệt hại sơ bộ khoảng 21,83 tỷ đồng. Ngoài ra, mưa lũ cũng gây 3 vụ sạt lở sông Tiền với tổng chiều dài sạt lở 63 m. Tổng diện tích sạt lở 682 m2, làm sập 1 căn nhà, làm ảnh hưởng 16 hộ dân và một số cây trồng.

Nguyên nhân là do sự kết hợp giữa đỉnh triều cường cao nhất trong năm và lũ thượng nguồn sông Mê Kông đạt đỉnh, mưa lớn kéo dài trên diện rộng tập trung khu vực nội đồng do ảnh hưởng hoàn lưu bão (số 10, 11, 12) đã làm vỡ, tràn một số tuyến bờ bao, đê bao sản xuất và khu dân cư, gây ngập úng cục bộ tại nhiều xã, phường trong tỉnh.

Ngoài ra, một bộ phận người dân vẫn canh tác, nuôi trồng không tuân thủ hướng dẫn của ngành chức năng, làm tăng nguy cơ thiệt hại khi lũ, triều cường lên cao.

Mặt khác, do đỉnh lũ những năm gần đây thấp hơn mức trung bình nhiều năm, xuất hiện tư tưởng chủ quan ở cả chính quyền và người dân. Một số địa phương chưa thực hiện tốt "4 tại chỗ". Nhiều nhà ở của người dân và các công trình cơ sở hạ tầng về giao thông nông thôn, thủy lợi chưa đảm bảo an toàn; một số công trình phục vụ phòng chống và giảm nhẹ thiên tai thực hiện còn chậm.

Để ứng phó hiệu quả lũ, triều cường năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp tiếp tục tập trung triển khai nhiều giải pháp để hạn chế ảnh hưởng, giảm thiểu thiệt hại.

Về lâu dài, Sở đề nghị các địa phương cập nhật phương án ứng phó lũ, triều cường phù hợp với đặc điểm riêng của từng khu vực; xây dựng kế hoạch sản xuất, nuôi trồng và quy hoạch xây dựng nhà cửa phù hợp với vùng nguy cơ, nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân và cơ sở hạ tầng./.

