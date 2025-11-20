Gia Lai ước thiệt hại 1.000 tỷ đồng do đợt mưa lũ kéo dài

Ngày 20/11, theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, hiện trên địa bàn tỉnh đã có 3 người chết (2 người ở Quy Nhơn Đông và 1 người ở Quy Nhơn) do mưa lũ gây ra; 19.200 hộ/71.086 khẩu bị ngập, cô lập; ngập cục bộ một số tuyến đường tràn, gây sạt lở hư hỏng một số điểm giao thông, công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh, hư hỏng các công trình nông nghiệp. Ước thiệt hại ban đầu lên tới 1.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, theo tin báo của người dân, tại xã Ia Rsai, dưới đất phát ra tiếng nổ và xuất hiện vết nứt rộng khoảng 0,5cm dài tầm 7-10m tùy hộ gia đình và khi lấy que tre kiểm tra sâu từ 0,6-1,5m.

Qua kiểm tra sơ bộ xác nhận có 3 nhà xuất hiện hiện tượng trên, trong đó, 1 hộ bị nặng nhất với vết nứt có vị trí rộng 1cm và xuất hiện nhiều vị trí trải dài trên 10m nứt cả móng nhà.

Ngoài ra, còn nhà làm việc 2 tầng, nhà làm việc 1 tầng, hội trường, nhà bảo vệ Trụ sở Đảng ủy xã, Nhà tập thể giáo viên trong trụ sở công an xã Chư Gu cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt dọc nhà, vết nứt lớn nhất rộng gần 1cm.

Hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai mưa đã ngớt, mực nước ở các sông bắt đầu giảm. Các tuyến đường giao thông quan trọng như: Quốc lộ 1A, 1D, Quốc lộ 19 đã thông tuyến, tuy nhiên lực lượng cảnh sát giao thông vẫn điều tiết, hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh, từ đêm nay (20/11) đến sáng 22/11 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên các sông trong tỉnh dao động ở mức trên dưới báo động 1; riêng sông Ba và hạ lưu sông Kôn mực nước xuống chậm và duy trì ở mức cao (ở mức trên dưới báo động 2)./.

Thêm 2 trường hợp tử vong thương tâm do mưa lũ tại Gia Lai Gia Lai xảy ra mưa lũ khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 trường hợp tử vong do nước lũ và sạt lở núi, lực lượng chức năng đang nỗ lực giảm thiểu thiệt hại.