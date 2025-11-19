Lực lượng vũ trang Gia Lai giúp dân ứng phó với mưa lũ

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, mưa lũ trong những ngày qua đã khiến hơn 10.250 hộ dân với trên 42.500 khẩu bị ngập, cô lập.

Để bảo vệ tính mạng của người dân, Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị di dời 2260 hộ dân , cứu hộ 142 trường hợp. Ứng trực tại 98 điểm ngập lụt, sạt lở.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các địa phương di dời, sơ tán hơn 1.200 hộ dân đến nơi an toàn. Trong đó sơ tán tập trung tại là 345 hộ, sơ tán xen ghép 858 hộ.

Bên cạnh những nỗ lực cứu hộ cứu nạn, các lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương tiếp cận, hỗ trợ di dời cũng như bố trí nơi ăn chốn nghỉ và lương thực, nhu yếu phẩm để đảm bảo nhu cầu cơ bản cho người dân trong những ngày mưa lũ.