Gia Lai: Mưa lũ gây ngập sâu, chia cắt nhiều xã ở khu vực phía Tây

Từ đêm 18/11 đến sáng 19/11, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông suối dâng cao, gây ngập sâu và chia cắt nhiều xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, toàn tỉnh có 10.256 hộ với 42.525 khẩu bị ngập, cô lập. Đến 10 giờ ngày 19/11, lực lượng Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức di dời hơn 2.460 hộ với trên 6.700 khẩu; trong đó, các xã phía Tây chiếm tỷ lệ lớn do nước lên nhanh, nhiều điểm ngập sâu và xuất hiện dòng chảy xiết.

Mực nước sông Ba dâng vượt báo động 3 khiến hàng loạt vị trí trên Quốc lộ 25 bị ngập nặng, đặc biệt khu vực phường Ayun Pa, Phú Thiện, Ia Hiao, Uar.

Các điểm ngập sâu kéo dài từ buôn Phùm (xã Uar) đến các thôn Mi Hoan, Ơi H’Ly của Ia Hiao, có nơi ngập hơn 1 m và nước chảy xiết.

Chính quyền địa phương đã căng dây cảnh báo, chốt chặn, tạm dừng toàn bộ phương tiện qua lại. Đèo Tona (đoạn giáp ranh xã Ia Sao - Phú Túc) và cầu Quý Đức nối Ayun Pa với Ia Pa cũng bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông trên tuyến Gia Lai-Đắk Lắk.

Tại phường Ayun Pa, sáng 19/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an phường và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 triển khai cứu hộ 11 người dân bị cô lập khi đi làm rẫy tại tổ 21.

Canô được huy động tiếp cận hiện trường, đưa toàn bộ người dân đến nơi an toàn; trong đó, một trường hợp tai biến được chuyển đến cơ sở y tế kịp thời.

Tại xã Ia Hiao, giao thông toàn tuyến bị chia cắt, khoảng 700 nhà dân bị ngập; các thôn Bôn Mi Hoan, Ơi H’Ly, Bôn Ling ngập toàn thôn.

Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và một số trường học cũng bị nước tràn vào. Chính quyền bố trí lực lượng trực ban 24/24, giăng dây cảnh báo, kiên quyết không để người dân qua các điểm nguy hiểm.

Lũ dâng cao, người dân phải phá mái nhà leo lên để tránh nguy hiểm. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Ia Pa, mưa lớn cùng với nước xả từ thủy điện An Khê-Ka Nak và hồ Ayun Hạ làm ngập diện rộng, cô lập hoàn toàn thôn Mơ Năng 2 với 341 hộ.

Nhiều đoạn bờ sông Ba sạt lở với tổng chiều dài hơn 3km, có đoạn sạt sát nhà dân, buộc địa phương di dời 473 hộ và bố trí lực lượng trực tại các điểm ngập, ngầm tràn.

Khu vực Krông Pa-Phú Thiện ghi nhận ngập sâu tại các xã vùng trũng thấp. Tại xã Uar, 108 hộ dân buôn Nu bị ngập, 233 hộ với 946 nhân khẩu được sơ tán đến các trường học.

Lực lượng xã duy trì nấu ăn tập trung cho người dân. Quốc lộ 25 qua Uar và Ia Hiao tiếp tục ngập sâu nhiều điểm. Xã Ia Tul có 320 hộ tại thôn Buôn Jứ bị ngập từ 1-3 m, toàn bộ thôn đã được di dời ngay từ chiều 18/11.

Các thôn Roăi, Ia Rniu, Biah A, Biah B ngập 0,5-1 m, giao thông qua các ngầm Ia Kđăm, Bôn Jứ tê liệt.

Tại xã Pờ Tó, ba thôn Plei Du, Bi Giông, Bi Gia với 683 hộ bị cô lập do nước từ hồ thủy điện đổ về làm ngập đường tràn.

Khu vực gần cầu Kliếc sạt lở khoảng 800 m, có đoạn chỉ còn cách nhà dân 10m. Chính quyền đã di dời khẩn cấp 23 hộ tại khu vực trũng và tiếp tục cảnh báo sạt lở.

Một số xã khác như Ia Sao, Ia Rsai ghi nhận ngập cục bộ tại nhiều thôn. Bôn H’Liếp của Ia Sao có 25 hộ bị cô lập, địa phương đã di dời dân và triển khai trực chỉ huy ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ.”

Hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, trong khi nhiều hồ thủy điện, thủy lợi tiếp tục xả lũ khiến nước rút chậm.

Các địa phương duy trì lực lượng túc trực, hỗ trợ người dân tại nơi sơ tán, bảo đảm an toàn lương thực, chỗ ở tạm và phòng chống dịch bệnh sau lũ; đồng thời theo dõi sát diễn biến để sẵn sàng mở rộng phạm vi sơ tán khi cần thiết./.

