Gia Lai: Mưa trắng trời, nhiều khu dân cư bị nước lũ cô lập hoàn toàn

Đến sáng 19/11, nhiều tuyến đường và khu dân cư tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước (thành phố Quy Nhơn cũ) đã bị nước lũ cô lập hoàn toàn.

Mực nước dâng nhanh, chảy xiết, gây chia cắt nghiêm trọng và khiến hàng trăm hộ dân rơi vào tình thế nguy hiểm.

Trước diễn biến khẩn cấp, lực lượng công an đã có mặt kịp thời để ứng cứu người dân. Công an tỉnh đã triển khai 11 Trung đội xung kích với 534 cán bộ chiến sỹ xuống các địa bàn ngập lụt, phối hợp với lực lượng công an cấp xã để giúp dân di dời, kê cao tài sản, tránh ngập lụt gây hư hại.

Công an tỉnh đã triển khai lực lượng xung kích hỗ trợ di dời dân, kê cao và bảo vệ tài sản khỏi ngập lụt, điều tiết giao thông tại các điểm nguy hiểm. Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức phân tán quân số, chốt trực tại những khu vực xung yếu có khả năng bị chia cắt kéo dài để kịp thời tiếp cận, hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Công tác cung ứng lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm cũng đang được triển khai khẩn trương.

Công an tỉnh Gia Lai đã di dời 1.246 hộ dân và 4.270 lượt người dân tránh lũ lụt đang dâng cao. Nhiều cán bộ, chiến sỹ phải ngâm mình trong nước nhiều giờ liền, nhiều chuyến ôtô chạy liên tục để kịp đưa từng người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo số liệu của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, đến thời điểm hiện tại đã di dời, sơ tán 1.203 hộ/ 3.649 nhân khẩu ( trong đó đưa về nơi tập trung 345 hộ/998 nhân khẩu, xen ghép 858 hộ/2.651 nhân khẩu).

Đặc biệt, tại xã Tuy Phước, lực lượng quân đội cũng chính quyền địa phương xã tập trung đắp dòng, gia cố bờ bao bằng cách sử dụng bao tải cát để tạo thành tuyến đê tạm, nhằm chuyển hướng dòng chảy, ngăn không cho nước lũ từ các sông suối tràn qua mặt đường giao thông, chia cắt các tuyến huyết mạch và đặc biệt là bảo vệ trực tiếp các khu nhà ở và tài sản của người dân.

Trong ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có mặt tại khu vực Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc) và một số vùng ngập nặng để kiểm tra tình hình mưa lũ, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ ứng cứu người dân trong cơn lũ dữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Khu vực Long Vân bị ngập sâu từ chiều 18/11, đến sáng nay nước vẫn tiếp tục dâng cao. Cùng với đó, nhiều khu vực khác ở địa bàn Tuy Phước, Quy Nhơn, Kông Chro, Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa (trước đây) nước dâng cao trên mức báo động 3, mức báo động 4.

Qua nắm tình hình chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện để ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn đưa người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, yêu cầu các hồ chứa thượng nguồn ngừng xả nước để giảm lũ vùng hạ du.

Theo báo cáo từ các địa phương trong tỉnh Gia Lai, đến 10 giờ ngày 19/11, do ảnh hưởng của mưa lớn, đã xảy ra ngập lụt tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh. Hiện đã có 10.256 hộ/42.525 khẩu bị ngập, cô lập. Mưa lũ cũng gây ngập cục bộ một số tuyến đường tràn, gây sạt lở hư hỏng một số điểm giao thông, công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

Mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, nhiều khu vực tiếp tục bị cô lập. Các lực lượng cứu hộ, chính quyền địa phương và người dân đang nỗ lực từng phút để ứng phó, hy vọng tình hình sẽ sớm ổn định để cuộc sống trở lại bình thường./.

