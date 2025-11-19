Gia Lai: Di dời 1.246 hộ dân và 4.270 lượt người dân tránh lũ lụt

Công an tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng, kịp thời triển khai các phương án tổ chức di dời người và tài sản ở các địa bàn xung yếu đồng thời chủ động bám địa bàn, giúp người dân ứng phó ngập lụt.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh gây mưa lớn trên diện rộng, từ tối qua đến sáng (19/11), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các xã phía Đông tỉnh nước lũ về nhanh, nhiều vùng trũng, thấp bị ngập lụt.

Cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng khác, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng, kịp thời triển khai các phương án tổ chức di dời người và tài sản ở các địa bàn xung yếu đồng thời chủ động bám địa bàn, giúp người dân ứng phó ngập lụt.

Để giúp dân ứng phó với mưa lũ, ngay trong đêm 18/11, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã Quyết định triển khai 11 Trung đội xung kích với hơn 500 cán bộ chiến sỹ xuống các địa bàn ngập lụt, phối hợp với lực lượng Công an cấp xã để giúp dân di dời, kê cao tài sản, tránh ngập lụt gây hư hại.

Đến 8 giờ ngày 19/11, Công an tỉnh Gia Lai đã di dời 1.246 hộ dân và 4.270 lượt người dân tránh lũ lụt.

Hiện tại, thời tiết vẫn còn tiếp tục mưa lớn, lực lượng Công an vẫn đang tiếp tục đến các vùng bị cô lập, các nơi có nguy cơ bị chia cắt để cùng người dân vượt qua mưa lũ, ngập lụt./