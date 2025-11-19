Gia Lai: Hàng nghìn hộ dân bị ngập, cô lập trong mưa lũ

Theo báo cáo từ các địa phương trong tỉnh Gia Lai, đến 7 giờ ngày 19/11, do ảnh hưởng của mưa lớn, đã xảy ra ngập lụt tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh.

Hiện đã có 8.355 hộ/35.926 khẩu bị ngập, cô lập. Mưa lũ cũng gây ngập cục bộ một số tuyến đường tràn, gây sạt lở hư hỏng một số điểm giao thông, công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi xác nhận, trong đêm 18/11 đê sông Luật Lễ thuộc xã Tuy Phước (thị trấn Diêu Trì (cũ) đã bị vỡ, khiến nước tràn về vùng trũng, người dân sống ở dọc sông Hà Thanh thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông ảnh hưởng nặng nề.

Ngay trong đêm, thông qua các trang mạng xã hội, nhiều gia đình bị kẹt trong lũ phải chia sẻ số điện thoại của gia đình lên mạng xã hội để cầu cứu.

Lực lượng quân đội, công an cùng chính quyền địa phương đã đưa phương tiện đến các khu vực ngập lũ hỗ trợ người dân thu dọn tài sản, đưa người đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, tại xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn Bắc đã xảy ra ngập lụt trên diện rộng.

Các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, An Nhơn Bắc đã có nhiều khu vực bị ngập úng cục bộ, nhiều nhà bị ngập từ 1-1,5m.

Nhiều địa phương trên địa bàn đã xảy ra sạt lở; ngập lụt tại các đường tràn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông./.

Mưa lũ gây chia cắt, cô lập hàng trăm hộ dân tại Gia Lai Theo Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự tỉnh Gia Lai, từ ngày 17 đến ngày 18-11, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, khiến mực nước các sông tăng nhanh và xuất hiện lũ.