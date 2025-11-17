Sập cầu ở Quảng Ngãi, gần 300 hộ dân xã Sơn Hà bị cô lập

Theo ghi nhận, cầu Nước Bao bị sập 1 nhịp sát bờ sông với chiều dài khoảng 3 mét. Nước lũ cũng đã gây xói lở, khoét hàm ếch sâu vào phía mép đường bêtông, nguy cơ sụt lún, đứt gãy cao./.
(TTXVN/Vietnam+)
Mưa lũ cực đoan đã gây lũ lớn từ thượng nguồn đổ về, làm sập một nhịp của cây cầu Nước Bao - con đường độc đạo nối vào hai thôn bên trong - khiến gần 300 hộ dân bị cô lập.
