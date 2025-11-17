Xã hội
Sập cầu ở Quảng Ngãi, gần 300 hộ dân xã Sơn Hà bị cô lập

Mưa lũ cực đoan đã gây lũ lớn từ thượng nguồn đổ về, làm sập một nhịp của cây cầu Nước Bao - con đường độc đạo nối vào hai thôn bên trong - khiến gần 300 hộ dân bị cô lập.

Theo ghi nhận, cầu Nước Bao bị sập 1 nhịp sát bờ sông với chiều dài khoảng 3 mét. Nước lũ cũng đã gây xói lở, khoét hàm ếch sâu vào phía mép đường bêtông, nguy cơ sụt lún, đứt gãy cao./.

