Quảng Ngãi: Lũ gây sập cầu, cô lập gần 300 hộ dân xã Sơn Hà

Nước lũ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn đã khiến cầu Nước Bao, thuộc tuyến đường xã ĐX.46, qua địa phận xã miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi sập 1 nhịp với chiều dài khoảng 3 mét. Gần 300 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu tại hai thôn Mang Nà và Nước Bao bị chia cắt, cô lập.

Ghi nhận của phóng viên, dòng nước chảy xiết, cuốn theo nhiều khúc gỗ cỡ lớn trôi về và “mắc kẹt” tại khu vực cầu Nước Bao. Phía mép bờ sông bị xói lở nghiêm trọng, khoét hàm ếch rộng, nguy cơ làm sụt lún, đứt gãy đường bê tông tiếp giáp với mố cầu.

Ông Đinh Văn Vía (61 tuổi), người dân địa phương, cho biết cầu sập khiến người dân sợ lắm. Giao thông tê liệt nên học sinh đành nghỉ học, công nhân cũng phải bỏ ca làm.

Ông Đinh Văn Bỉ bộc bạch, đây là tuyến đường độc đạo nên không còn đường nào để đi nữa. Lỡ trong thôn có người đau ốm nặng không biết phải làm sao. Mong cấp ngành chức năng sớm quan tâm, sữa chữa lại cầu Nước Bao để bà con yên tâm hơn.

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hà đã rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm; đồng thời tổ chức lực lượng chốt chặn, ngăn không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hà Phan Anh Quang thông tin, xã đã dựng cầu tạm để Công an, Ban chỉ huy Quân sự xã có thể tiếp cận hai thôn bị cô lập để giúp đỡ người dân. Những trường hợp có việc đột xuất, lực lượng này sẽ trực tiếp hỗ trợ đưa dắt qua cầu.

Cũng theo ông Phan Anh Quang, địa phương cũng chỉ đạo các trưởng thôn bám sát tình hình, kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống tại chỗ cho bà con. Nếu thiếu hụt sẽ tăng cường vận chuyển từ dưới xã lên, đảm bảo không để ai bị đói.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 đến 48 giờ tới, tại các xã miền núi phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa có khả năng đạt từ 200-300mm, có nơi đạt 400mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên sườn dốc.../.

