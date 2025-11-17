Quốc lộ 20 đi Đà Lạt bị ngập sâu, ôtô không thể lưu thông

Đến chiều 17/11, tuyến Quốc lộ 20 nối Đà Lạt với Thành phố Hồ Chính Minh vẫn ngập sâu trên đoạn đường hơn 1km (thuộc đoạn qua xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng) do mưa kéo dài gần 2 ngày qua khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Theo ghi nhận, đến gần 15 giờ ngày 17/11, một đoạn Quốc lộ 20 (vị trí cách chân đèo Prenn khoảng 1km) vẫn chìm trong nước lũ. Nơi bị ngập sâu nhất vẫn quá đầu gối, xe máy và ôtô không thể di chuyển.

Ngay sau khi nước lũ dâng cao, lực lượng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các lực lượng địa phương tổ chức chốt chặn hai đầu đoạn quốc lộ 20 bị ngập sâu, không để tất cả các phương tiện lưu thông.

Đồng thời hướng dẫn xe ôtô di chuyển bằng tuyến đường cao tốc Liên Khương – Prenn (song song với quốc lộ 20), trong khi đó xe máy được lực lượng chức năng tạo đường tạm đi qua đập hồ Lê Thứ để di chuyển qua đoạn quốc lộ bị ngập sâu.

Ngoài tuyến quốc lộ, nhiều nhà dân, vườn sản xuất khu vực ven suối Đa Tam thuộc địa bàn các thôn Định An, K’Long, K’Rèn hiện cũng bị ngập nước. Cá biệt có một số hộ dân bị nước dâng ngập tới mái nhà. Ngay trong sáng cùng ngày, một số hộ dân bị nước lũ cô lập đã được chính quyền địa phương và các lực lượng di dời đến nơi an toàn.

Theo một số người dân địa phương, nước lũ từ suối dâng lên lúc rạng sáng cùng ngày. Đến khoảng 8 giờ sáng thì lũ lên nhanh, tràn ra đường quốc lộ và gây ngập các khu dân cư, nhà vườn. Tuy nhiên nước lũ rút rất chậm, đến chiều cùng ngày dù đã hết mưa nhưng vẫn gây ngập nhiều nơi trên địa bàn xã.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thạnh chiều 17/11, trận mưa lũ lớn trong ngày đã gây ngập nặng tại các khu dân cư tại các vùng trũng như thôn Định An, Tân An, K‘ Long, K‘ Rèn, Trung Hiệp, Bồng Lai, Phi Nôm và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, Quốc lộ 20.

Thống kê sơ bộ có khoảng 50 căn nhà của người dân bị ngập, khoảng 200 ha rau màu các loại bị ngập úng, ước thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng./.

