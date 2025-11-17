Nhiều địa phương ở phía Nam Khánh Hòa ngập sâu do mưa lũ

Do mưa lớn kéo dài từ chiều tối 16 đến sáng 17/11, nhiều địa phương vùng trũng thấp ở khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa bị ngập sâu trong nước.

Một số địa phương bị cô lập, đang nhận được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Tại xã Phước Nam (tỉnh Khánh Hòa), mưa lớn từ thượng nguồn đổ về cộng với một số công trình thủy lợi xả lũ nên đã gây ngập sâu cho địa phương này. Ngay trong sáng nay, lũ đã tràn qua tuyến đường giao thông liên xã Thuận Nam - Phước Dinh cao khoảng 1 mét.

Nước đã tràn vào khu dân cư gây ngập nhà dân, trạm y tế, trường học, chợ búa và một số trụ sở cơ quan nhà nước.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, lực lượng chức năng của xã Thuận Nam đã chột chặn ngay đầu tuyến quốc lộ 1 và tuyến đường nối từ xã Phước Dinh về địa bàn các thôn vùng trũng của xã Thuận Nam để không xảy tai nạn đáng tiếc do mưa lũ.

Lực lượng chức năng của xã Thuận Nam cũng đang khẩn trương phối hợp với địa phương tiến hành giúp dân dùng bao cát chắn, hạn chế không cho nước tràn vào nhà; đồng thời tổ chức khuân vác, di chuyển vật dụng sinh hoạt cần thiết của người dân và đồ dùng dạy học của nhà trường đến để ở nơi cao ráo, tránh thiệt hại lớn xảy ra.

Tại xã Ninh Phước, các tuyến đường giao thông bị nước lũ tràn qua, gây không ít khăn cho vấn đề lưu thông của người dân.

Một số vùng trũng thấp cũng bị nước ngập sâu. Ở xã Thuận Bắc, tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn xã bị nước tràn qua đường, các phương tiện giao thông qua lại gặp rất nhiều khó khăn.

Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng túc trực, cảnh báo nguy hiểm để mọi người chủ động phòng tránh.

Ông Nguyễn Trọng Chánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 24 giờ qua, tại Khánh Hòa có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 100 - 250 mm, có nơi cao hơn như Nhơn Hải trên 316 mm, Khánh Phú trên 334 mm, Hồ Suối Hành - Đập Đầu Mối 392 mm.

Trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang xuất hiện lũ ở mức từ báo động 2 đến báo động 3, có trạm trên mức báo động 3. Các sông khác trong tỉnh xuất hiện lũ trên dưới mức báo động 1.

Tính đến sáng 17/11, mực nước trên các sông như Sông Cái Nha Trang (tại trạm thủy văn Đồng Trăng) 9.24 m, dưới báo động 2 là 0.26 m; trên sông Cái Phan Rang (tại trạm thủy văn Tân Mỹ) 37.81m, trên báo động 3 là 0.31; sông Cái Phan Rang (tại trạm Phan Rang) 2.72 m, trên báo động 1 là 0.22m; sông Dinh Ninh Hòa (tại Trạm Thủy văn Ninh Hòa) 4.18 m, dưới báo động là 0.02m.

Mưa lũ cũng đã gây thiệt lớn về người và tài sản cho tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể đến sáng 17/11, mưa lũ đã làm 5 người chết, 2 người mất tích và 1 người bị thương. Chủ yếu là do sạt lở đất đá ở đèo Khánh Sơn và Khánh Lê gây nên.

Lúc 9 giờ ngày 17/11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát đi tin cảnh báo lũ khẩn cấp trên các sông. Người dân được khuyến cáo chủ động đề phòng ngập lụt và các thiên tai đi kèm.

Trong 12 giờ qua, mực nước lũ trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang đang lên nhanh.

Mực nước đo được lúc 9 giờ ngày 17/11 tại các trạm như sau: trên sông Cái Nha Trang tại trạm thủy văn Đồng Trăng là 10,47m dưới mức báo động 3 là 0,53m; tại trạm Diên Phú là 5,82m, trên mức báo động 3 là 0,32m.

Trên sông Cái Phan Rang tại trạm thủy văn Tân Mỹ là 38,82m, trên mức báo động 3 là 1,32m, tại trạm Phan Rang là 3,46m, dưới mức báo động 2 là 0,04m.

Trong 24 giờ tới, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa dự báo, lũ trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang tiếp tục lên.

Lũ trên các sông này đạt đỉnh trong khoảng từ 4-12 giờ tới, đỉnh lũ tại trạm thủy văn Đồng Trăng, trạm Diên Phú và trạm Phan Rang ở trên mức báo động 3 từ 0,5-1,0m và trạm Tân Mỹ ở trên mức báo động 3 từ 1,5-2,5m.

Các sông suối khác trong tỉnh có khả năng xảy ra lũ ở mức báo động 2-3, có sông trên báo động 3.

Cảnh báo khu vực có thể xảy ra ngập lụt ở các phường, xã: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Cam Thịnh Đông, Trung Khánh Vĩnh, Tây Khánh Sơn, Phan Rang, Bảo An, Đông Hải, Ninh Chữ, Ninh Hải, Vĩnh Hải, Phước Nam, Ninh Phước, Đông Bác Ái, Phước Dinh, Phước Hậu, Phước Hữu, Thuận Nam,....

Mức độ ngập lụt: từ 0,50 đến 1,10m, riêng ở những khu vực thấp có thể ngập sâu hơn. Người dân địa phương cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN hiện nay nhiều vị trí ở tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra ngập lụt cục bộ. Phường Bắc Nha Trang (đoạn ngã ba Đoàn Trần Nghiệp với đường Phạm Văn Đồng: ngập sâu từ 0,2-0,3m).

Phường Nam Nha Trang (khu Thành Phát, Thành Đạt) nước về với lưu lượng lớn nên chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng sơ tán một số hộ dân có nguy cơ sạt lở. Khu vực xóm Cầu Đá và Đảo Trí Nguyên, Hòn Tre ngập cục bộ một số vị trí.../.

