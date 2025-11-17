Thành phố Đà Nẵng tập trung khắc phục hậu quả lốc xoáy lúc nửa đêm

Sáng ngày 17/11, ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng, cho biết vào khoảng hơn 22 giờ khuya ngày 16/11, lốc xoáy kèm mưa lớn và gió mạnh quét qua thôn Khánh Thọ, làm hư hỏng nhiều mái che, nhà cửa của người dân; đồng thời nhiều cây xanh và trụ điện bị quật ngã.

Sự cố khiến nhiều nhà bị tốc mái và 2 người dân bị thương. Hiện chính quyền xã và lực lượng dân quân đang khẩn trương khắc phục sự cố, thống kê thiệt hại để kịp thời hỗ trợ người dân.

Vệt lốc xoáy đi qua cũng đã làm gần 30 nhà dân ở phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng bị tốc mái.

Ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hương Trà cho biết hiện lực lượng chức năng địa phương đang được triển khai để giúp người dân khắc phục thiên tai.

Lốc xoáy kèm mưa to cũng đã làm Trạm thu phí Tam Kỳ trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi bị tốc mái, sập cabin gây tê liệt hệ thống thu phí.

Sau sự cố xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 Phòng 6 - Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với đơn vị quản lý tuyến khắc phục sự cố.

Đến 7 giờ 45 sáng ngày 17/11, sự cố tại Trạm thu phí đã được khắc phục, các phương tiện có thể qua lại bình thường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ (Cục Khí tượng Thủy văn), trong 24 giờ qua (từ 9 giờ ngày 16/11 đến 9 giờ ngày 27/11), trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa to, mưa rất to, nhất là ở các xã miền núi như Khâm Đức 296mm, Thành Mỹ 270mm, La Êê 297,6mm, Trà Dơn 202,6mm, Hiệp Đức 217,2mm.

Dự báo, từ trưa nay 17/11 đến trưa ngày 19/11, tại các xã, phường vùng núi phía nam có mưa to, mưa rất to và dông, phổ biến 200-400mm, có nơi trên 550mm; các xã phường vùng núi phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 450mm; các xã, phường vùng đồng bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa lớn với cường suất trên 150mm/3h.

Do tác động của mưa lớn, cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Hiện nay, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn đang lên nhanh, mực nước trên sông Vu Gia đang ở mức trên báo động 3, sông Thu Bồn ở mức trên báo động 2, sông Hàn và sông Tam Kỳ ở dưới báo động 1.

Trong 24 giờ tới, xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông và đồng ruộng, ngập lụt cục bộ các làng mạc và khu dân cư ngập úng tại các khu đô thị.

Độ sâu ngập phổ biến từ 0,25-1,25m và có nơi ngập cao hơn tại các xã/phường: Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Duy Nghĩa, Thăng An, An Thắng, Quế Phước, Hòa Tiến, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn. Độ sâu ngập phổ biến từ 0,5-1,5m và có nơi ngập cao hơn trên 2,5m tại các xã/phường: Hòa Tiến, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Đông, Gò Nổi, Nam Phước, Đại Lộc.

Độ sâu ngập phổ biến từ 1-2,5m và ngập lớn nhất trên 3m tại các xã/phường: nam Điện Bàn Bắc, nam Đại Lộc, Thượng Đức, tây Điện Bàn Tây, Vu Gia, Phú Thuận, Thu Bồn, Nông Sơn, Quế Phước.

Tình trạng ngập lụt gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của các phương tiện, làm hư hỏng nhà cửa, công trình, tài sản của người dân, đồng thời tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế-xã hội.

Theo ghi nhận, do nước từ thượng nguồn đổ về hiện đang diễn ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp như Đại Lộc, Thạnh Mỹ, Hội An./.

Thời tiết diễn biến phức tạp, Đà Nẵng tiếp tục di dời dân khỏi vùng nguy hiểm Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo mở rộng phạm vi di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho bà con trước thời tiết xấu, mưa lớn kéo dài và nguy cơ sạt lở cao.