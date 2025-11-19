Công an Gia Lai trắng đêm hỗ trợ người dân vùng lũ

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh gây mưa lớn trên diện rộng, từ tối qua đến nay (19/11), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các xã phía Đông tỉnh nước lũ về nhanh, nhiều vùng trũng, thấp bị ngập lụt.

Cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng khác, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng, kịp thời triển khai các phương án tổ chức di dời người và tài sản ở các địa bàn xung yếu đồng thời chủ động bám địa bàn, giúp người dân ứng phó ngập lụt.

Để giúp dân ứng phó với lụt lội, ngay trong đêm 18/11, Giám đốc Công an tỉnh đã Quyết định triển khai 11 Trung đội xung kích với 534 cán bộ chiến sỹ xuống các địa bàn ngập lụt, phối hợp với lực lượng Công an cấp xã để giúp dân di dời, kê cao tài sản, tránh ngập lụt gây hư hại.

Trong đêm 18/11 đê sông Luật Lễ thuộc xã Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì (cũ) đã bị vỡ, khiến nước tràn về vùng trũng, người dân sống ở dọc sông Hà Thanh thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông ảnh hưởng nặng nề.

Ngay trong đêm, thông qua các trang mạng xã hội, nhiều gia đình bị kẹt trong lũ phải chia sẻ số điện thoại của gia đình lên mạng xã hội để cầu cứu.

Suốt đêm 18 đến rạng sáng 19/11, nước lũ dâng nhanh nhấn chìm nhiều khu vực thuộc xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Quy Nhơn Bắc. Các lực lượng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai và địa phương không quản hiểm nguy đưa từng người dân đến nơi an toàn.

Cho đến 8 giờ ngày 19/11, Công an tỉnh Gia Lai đã di dời 1.246 hộ dân và 4.270 lượt người dân tránh lũ lụt đang dâng cao. Nhiều cán bộ, chiến sỹ phải ngâm mình trong nước nhiều giờ liền, nhiều chuyến ôtô chạy liên tục để kịp đưa từng người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng công an Gia Lai giúp dân ứng phó với mưa lũ.( Ảnh: TTXVN phát)

Bà Trần Thị Hào ở xã Tuy Phước cho biết: "Chưa khi nào nước lên nhanh như vầy luôn, mình chủ quan không di dời trước, may quá có các chú công an đến kịp, giờ mới được bình an.”

Mặc dù trời tối, nước lũ mênh mông, nguy hiểm chực chờ nhưng công an các xã Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước, Tuy Phước Đông đã huy động phương tiện, sức lực để cứu dân.

Bà Trần Thị Hòa ở khu vực 2 phường Quy Nhơn Đông cho biết: "Tui nhìn áo phao Công an Nhân dân vô nhà cứu mà cả gia đình mừng rơi nước mắt, nước lũ dâng cao mà trúng ổ rắn vào nhà nên vô cùng nguy hiểm, may là cả nhà giờ đã bình an.”

Tại Phường Quy Nhơn Bắc, suốt đêm qua và rạng sáng nay nước dâng cao, các khu vực 4, 6 chìm sâu trong nước.

Theo thượng tá Trương Đình Tâm, Trưởng Công an phường Quy Nhơn Bắc: "Trong đêm chúng tôi di chuyển 11 hộ, 42 người chủ yếu bằng xuồng chèo, do địa hình có nhiều bụi rậm, cây cối nên ca nô không vào được. Nhờ có sự chuẩn bị trước cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng, chúng tôi đã phối hợp với nhau để ứng cứu được nhiều người dân ra khỏi vùng nguy hiểm."

Hiện tại, thời tiết vẫn còn tiếp tục mưa lớn, lực lượng Công an sẵn sàng vẫn đang tiếp tục đến các vùng bị cô lập, các nơi có nguy cơ bị chia cắt để cùng người dân vượt qua./.

