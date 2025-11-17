Gia Lai: Cứu hộ nhiều người bị cô lập trên rẫy do mưa lũ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, ngày 17/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa đã liên tiếp cứu hộ nhiều người dân bị cô lập nhiều ngày trên rẫy do mưa lũ.

Cụ thể, tại khu vực suối Uar thuộc thôn Ia Zíp (xã Uar), 3 người dân đi làm rẫy gồm: Vũ Đình Duyên (sinh năm 1975, chủ rẫy tại buôn Ia Jíp, xã Uar); Nguyễn Đức Trọng (sinh năm 2007) và Ksor Tình (sinh năm 2010), cùng trú tại buôn Thành Công, là người làm thuê cho ông Duyên, đã bị mưa lớn (từ ngày 15/11) làm nước suối dâng cao cô lập nhiều ngày.

Do mắc kẹt lâu, lương thực mang theo đã cạn, cả ba người phải sử dụng bắp tại rẫy để cầm cự. Theo nhận định, nếu mưa kéo dài thêm 2-3 ngày, nguy cơ đe dọa đến tính mạng 3 người dân là rất lớn.

Trước tình hình vượt quá khả năng ứng phó của địa phương, chính quyền xã Uar đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa hỗ trợ lực lượng, phương tiện cứu hộ.

Đến 10 giờ ngày 17/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa đã triển khai 3 xe ô tô, 1 xuồng máy và 12 cán bộ; chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Uar tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ," chuẩn bị lực lượng, phương tiện, huy động 14 dân quân phối hợp triển khai ứng cứu khẩn cấp.

Lực lượng cứu hộ đã cơ động canô, xuồng vào hiện trường, vượt qua dòng nước chảy xiết để tiếp cận vị trí của người dân bị cô lập. Đến 11 giờ 52 phút cùng ngày, lực lượng phối hợp đã đưa 3 người dân về Ban Chỉ huy Quân sự xã Uar an toàn.

Trong quá trình mở rộng tìm kiếm, tổ công tác tiếp tục phát hiện 10 người khác đang bị cô lập trong rẫy. Đến 13 giờ 3 phút, đơn vị tiếp tục cứu thêm 7 người dân, đưa về nơi an toàn với sức khỏe ổn định. Công tác theo dõi, hỗ trợ sau cứu hộ đang được chính quyền địa phương và lực lượng quân sự phối hợp thực hiện.

Tuy nhiên, theo nguyện vọng của 3 hộ dân, lực lượng chức năng đã hỗ trợ cung cấp lương thực, thực phẩm để giúp 2 người dân ở lại trông coi tài sản, duy trì chăn nuôi tại rẫy trong thời gian nước chưa rút.

Đến 13 giờ 25 phút cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng xã Uar kết thúc công tác tìm kiếm cứu hộ.

Hiện, tại khu vực buôn Nu, xã Uar (tỉnh Gia Lai) còn 49 hộ với 238 nhân khẩu bị ảnh hưởng ngập. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 200 hộ dân đến nơi an toàn tại Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du. Mặc dù vậy, tại một số vị trí nước chảy xiết, nhiều điểm vẫn bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu trợ.

Từ 16 giờ 30 phút ngày 15/11, các xã, phường thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa xuất hiện tình trạng mưa kéo dài liên tục. Dù lượng mưa không lớn, mang tính ngắt quãng và ở mức trung bình 22mm, mực nước các sông dâng cao, nhiều khu vực bị ngập cục bộ.

Đến khoảng 9 giờ ngày 17/11, mưa đã tạm ngừng song nước lũ trên các sông vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân.

* Vào khoảng 2 giờ ngày 17/11, tại khu vực Hòa Nam (thuộc tổ dân phố An Hòa, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) lốc xoáy đã làm 5 ngôi nhà bị tốc mái tôn và ngói từ 20-40%, hư hỏng 6 chuồng trại của người dân ở khu vực này. Hiện, người dân đã tranh thủ khắc phục trong ngày để ứng phó với mưa lớn đang diễn ra trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Định Lê Quốc Cường cho biết, ngay trong sáng 17/11, Ủy ban Nhân dân phường đã cử cán bộ Phòng Kinh tế-Hạ tầng phối hợp kiểm tra thực tế thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống./.

