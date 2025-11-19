Gia Lai khẩn trương di dời, tiếp tế lương thực cho người dân vùng ngập lụt

Từ đêm 18/11 đến sáng 19/11, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông suối dâng cao, gây ngập sâu và chia cắt nhiều xã khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, toàn tỉnh có 10.256 hộ với 42.525 khẩu bị ngập, cô lập. Đến 10 giờ ngày 19/11, lực lượng Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức di dời hơn 2.460 hộ với trên 6.700 khẩu.

Tại các khu vực phía Đông của tỉnh Gia Lai, nhiều khu vực như Chợ Dinh, Trần Quang Diệu, Phú Tài chìm trong biển nước. Nước lũ dâng nhanh và cao đã khiến người dân không kịp trở tay. Người dân không kịp di tản tài sản, người già, trẻ em và phụ nữ bị mắc kẹt trong các ngôi nhà bị nước lũ vây quanh.

Ông Hoàng Liên sống trong vùng ngập lụt của Tổ 12, Khu vực 2, phường Quy Nhơn Đông cho biết, "Nước lũ dâng lên rất nhanh. Khoảng 2 giờ sáng nước tràn vào nhà, ông liền lập tức kê đồ đạc lên cao, tuy nhiên chỉ một lúc sau nước lũ nhấn chìm toàn bộ tài sản ở khu vực tầng 1. Đến sáng ngày 19/11, nước đã dâng lên hơn 1m. Thấy tình thế không ổn nên chúng tôi đã cầu cứu các lực lượng chức năng và được di dời ra khu vực an toàn."

Nhiều gia đình vẫn còn thảng thốt dù đã được di dời ra khu vực an toàn. Vẻ mặt mệt mỏi, bơ phờ sau một đêm thức trắng để canh lũ. Tuy nhiên, nước lũ lên nhanh, họ không kịp trở tay nên đành bỏ lại hết tài sản trong dòng nước đục ngầu, cầu cứu lực lượng chức năng để được đưa đến nơi an toàn.

Được các lực lượng chức năng cứu ra từ nơi rốn nước, chị Nguyễn Thị Bắc (Tổ 13, Khu vực 2, phường Quy Nhơn Đông) đôi mắt đỏ theo dõi theo đoàn lực lượng chức năng cứu hộ để tìm người thân. Chị cho biết, nước lên quá nhanh trong đêm nên không thể di dời kịp.

Đến khoảng trưa nay (19/11), nước vẫn tiếp tục dâng lên trong lúc cố tìm đường thoát thì bị nước cuốn đi may mắn được lực lượng cứu hộ kéo lại. Con gái chị Bắc bám vào cây đến khoảng 3 giờ chiều nay được lực lượng chức năng cứu kịp thời, gia đình đã được đoàn tụ .

Theo nhiều người dân sống tại khu vực Chợ Dinh, Trần Quang Diệu, phường Quy Nhơn Đông, nước lũ lên nhanh quá nên nhiều người không kịp trở tay. Hiện vẫn còn nhiều gia đình đang bị mắc kẹt trong chính những căn nhà của họ.

Ngay trong ngày 19/11, các lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương đang căng mình triển khai công tác cứu hộ, di dời người già, trẻ nhỏ và các hộ dân gặp nguy hiểm đến nơi an toàn. Đồng thời, họ cũng phối hợp để sơ tán, bảo vệ tài sản và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho những vùng bị cô lập.

Theo số liệu báo cáo của Công an tỉnh, đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã di dời 1.260 hộ dân với 3.055 lượt người đến nơi trú tránh an toàn, cứu nạn cứu hộ 184 người dân thoát vùng ngập nước sâu; kiểm tra, rà soát hơn 275 điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt chia cắt để chủ động lực lượng phương tiện lập rào chắn, cảnh báo người dân.

Theo số liệu của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, đến thời điểm hiện tại đã di dời, sơ tán nhân dân 1.203 hộ/3.649 nhân khẩu (tập trung 345 hộ/998 nhân khẩu, xen ghép 858 hộ/2.651 nhân khẩu); trong đó, xã Xuân An tổ chức di dời 01 hộ/ 2 nhân khẩu tại thôn Đại Lợi; xã Vĩnh Thịnh tổ chức di dời 26 hộ/117 nhân khẩu tại thôn M3; xã Vân Canh tổ chức di dời 30 hộ/124 nhân khẩu tại làng Kà Te, 24 hộ/90 nhân khẩu tại làng Hà Lũy; xã Cát Tiến tổ chức di dời 7 hộ/15 nhân khẩu tại thôn Tân Tiến; xã Tuy Phước tổ chức di dời 28 hộ/86 nhân khẩu tại xóm 1 thôn Vân Hội 2; xã Tuy Phước Đông tổ chức di dời 1.087 hộ/3.435 nhân khẩu.

Theo báo cáo từ các địa phương đến 16 giờ ngày 19/11/2025, do ảnh hưởng của mưa lớn, đã xảy ra ngập lụt tại một số khu vực với hơn 10.426 hộ/42.597 khẩu bị ngập, cô lập./.

Gia Lai: Hơn 10.000 hộ dân bị ngập, cô lập do mưa lũ Đến sáng 19/11, nhiều tuyến đường và khu dân cư tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước (Thành phố Quy Nhơn cũ) tỉnh Gia Lai đã bị nước lũ cô lập hoàn toàn.