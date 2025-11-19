Quảng Ngãi: Mưa lớn, lũ trên các sông lên nhanh gây ngập nhiều nơi

Mưa lớn kéo dài làm lũ trên các sông tại Quảng Ngãi lên nhanh, khiến nhiều khu dân cư bị ngập lụt, sạt lở đất đá.Theo đó, từ ngày 15 đến 19/11, mưa lớn kéo dài nhiều giờ (tập trung tại địa bàn các xã miền núi phía Đông của tỉnh) đã khiến nước lũ trên các sông ở Quảng Ngãi lên nhanh.

Lượng mưa đo được tại một số trạm như: Sơn Long 1.220mm, Ba Điền 1.152mm, Ba Giang 890mm, Long Môn 821mm,...

Lượng mưa lớn làm lũ trên các sông đang dao động ở mức cao; trong đó, Sông Vệ đã vượt báo động 3, còn các sông Trà Khúc và Trà Câu đều trên mức báo động 2.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, trong 6 đến 12 giờ tới, mực nước lũ trên các sông Trà Khúc, Trà Câu và sông Vệ tiếp tục tăng.

Ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Giang, cho biết lũ từ thượng nguồn đổ về rất nhanh.

Trục đường liên xã Nghĩa Hành-Phước Giang qua trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phước Giang đã bị ngập sáng nay. Lũ lên ảnh hưởng 6 thôn trên địa bàn với khoảng 120 nhà dân bị ngập sâu.

“Lũ lên nhanh khiến nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại. Ủy ban nhân dân xã đã huy động các lực lượng chức năng giúp người dân kê cao tài sản; sơ tán người già, trẻ em ra khỏi khu vực ngập sâu; cắm biển cảnh báo, chốt chặn, hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường ngập sâu,” ông Lễ cho hay.

Tương tự, tại xã Nghĩa Hành có 4 thôn bị ngập cục bộ, chính quyền địa phương đã phát đi các bản tin cảnh báo đến người dân và chỉ đạo các thôn ở vùng ngập lụt triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn.

Sạt lở đất cũng đã xảy ra tại gần 40 vị trí trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường liên xã làm đất đá tràn ra mặt đường, hư hỏng rãnh thoát nước dọc, nền đường bị xói lở, nhiều đoạn các phương tiện không lưu thông được.

Bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Tây Hạ cho biết, tối 18/11 tuyến đường DH83 đoạn từ đỉnh dốc Ông Đường hướng về Thủy Điện 1C (thuộc xã Sơn Tây Hạ) đã bị nước cuốn trôi 1/3 lòng đường và tạo thành vực sâu cực kỳ nguy hiểm.

Do đó, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng xã chốt chặn, giăng dây, đặt biển báo nguy hiểm, tạm thời không cho người và các phương tiện qua lại.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho hay, điều đáng lo nhất hiện nay là các tuyến đường giao thông bị sạt lở trong thời gian qua chưa khắc phục xong, nhưng mưa lớn kéo dài nên mức độ sạt lở tiếp tục gia tăng.

“Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đang khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện dọn đất đá, khắc phục, sửa chữa để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho người dân và các phương tiện.” ông Hiển nhấn mạnh./.

Gia Lai: Mưa trắng trời, nhiều khu dân cư bị nước lũ cô lập hoàn toàn Theo báo cáo từ các địa phương, đến 10 giờ ngày 19/11, do ảnh hưởng của mưa lớn, đã xảy ra ngập lụt tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh; có 10.256 hộ/42.525 khẩu bị ngập, cô lập.